"벼 깨씨무늬병 농업재해"…담양군, 피해조사 착수

정철원 군수 "지원대책 신속 추진 최선"

담양군은 농림축산식품부가 '벼 깨씨무늬병'을 농업재해로 공식 인정함에 따라 관내 피해 농가를 대상으로 본격적인 피해조사에 착수했다. 담양군 제공

전남 담양군은 농림축산식품부가 '벼 깨씨무늬병'을 농업재해로 공식 인정함에 따라 관내 피해 농가를 대상으로 본격적인 피해조사에 착수했다고 25일 밝혔다.

올해 7~8월 이상고온과 9월 잦은 강우로 전국적으로 '벼 깨씨무늬병'이 확산됐으며, 담양에서도 피해가 확인되고 있다. '벼 깨씨무늬병'은 벼 잎과 벼알에 암갈색 반점을 유발해 품질 저하와 수확량 감소를 초래하는 병해로, 농가 경영 안정에 큰 타격을 주고 있다.

이에 군은 농식품부 지침에 따라 피해조사를 신속히 진행하고, 피해 농가에 재난지원금 지급과 함께 농업정책자금 상환유예, 이자감면 등 지원책을 적극 연계할 계획이다.

또 군은 농업재해에 대비한 농작물재해보험료 지원사업을 지속 추진하고 있으며, 벼 재배 농가 중 영세·고령 농가에는 자부담 보험료까지 지원해 재해 발생 시 농가의 경제적 부담을 줄이고 안정적인 영농활동을 뒷받침하고 있다.

정철원 군수는 피해 현장을 방문한 자리에서 "벼 깨씨무늬병으로 어려움을 겪는 농가에 도움이 될 수 있도록 피해조사를 철저히 하고, 지원을 신속히 추진하라"고 당부한 뒤, "앞으로도 농업재해에 선제적으로 대응하고, 농가의 안정적 소득 기반 마련을 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.





호남취재본부 강성수 기자



