광주시의회, 교통공사 사장 '인사특위' 활동 개시

심철의 위원장·이귀순 부위원장 선임

자질·정책 능력 등 현미경 심사 예고

광주시의회는 지난 24일 광주교통공사 사장 인사청문특별위원회 심철의 위원장과 이귀순 부위원장을 선임하고, 본격적인 활동에 들어갔다. 광주시의회 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시의회는 지난 24일 광주교통공사 사장 인사청문특별위원회(이하 '인사특위') 위원장과 부위원장을 선임하고, 본격적인 활동에 들어갔다.

광주교통공사 사장 인사청문특별위는 위원장에 심철의, 부위원장에 이귀순 위원을 각각 선임했다. 위원에는 김용임·박필순·임미란·정다은·홍기월 의원 등이 참여하고 있다.

광주교통공사는 지방공기업법에 따라 지난 2002년 11월 광주도시철도공사를 설립했으며, 2023년 9월 광주교통공사로 새롭게 출범했다. 도시철도 운영, 역세권 개발사업, 생활 편익시설 건설 및 운영 등을 통해 시민 복리증진을 위한 중요한 역할을 담당하고 있다. 현재 900여명의 직원이 근무하는 우리 지역 최대 규모의 지방 공기업이다.

심철의 위원장은 "광주교통공사는 안전하고 편리한 교통서비스를 제공하며 도시교통 발전과 지역 발전을 견인하는 디딤돌 역할을 해왔다"며 "다가올 도시철도 2호선 시대를 대비해 경제적이고 환경친화적인 공공교통 구현을 위해 공사의 역할이 어느 때보다 중요하다"고 강조했다. 이어 "높은 사명감과 책임 의식을 갖고 광주 발전을 위해 마중물 역할을 할 수 있는 분이 선임될 수 있도록 후보자의 자질과 능력 등을 철저하게 검증하겠다"고 밝혔다.

한편, 인사특위는 후보자가 지명되면 인사청문 관련 자료 등을 요청하고, 11월 중 인사청문을 실시할 예정이다.





호남취재본부 강성수 기자



