'제25회 곡성심청어린이대축제' 23일 개막

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.25 13:45

26일까지 다양한 체험 프로그램

제25회 곡성심청어린이대축제가 지난 23일부터 곡성섬진강기차마을에서 화려한 막을 올렸다. 곡성군 제공

제25회 곡성심청어린이대축제가 지난 23일부터 곡성섬진강기차마을에서 화려한 막을 올렸다.


쁘띠벨 공연단과 지역 어린이 200여명이 참여한 개막퍼레이드로 축제의 시작을 알렸다. 올해 퍼레이드 주제는 '출동! 귀염뽀짝 어벤져스'로 복고풍 의상을 착용한 아이들이 신나는 춤과 함께 퍼레이드를 함께했다.

지난 24일 오후 4~5시30분 'EBS 이벤져스'가 펼쳐졌고, 주말인 25일에는 오후 2~4시 '캐치! 티니핑', 26일엔 오후 2~4시 '헬로카봇 싱어롱쇼'가 공연된다. 그 밖에도 중앙무대에서는 오후 8시까지 풍성한 공연이 진행된다.


축제 기간 중 섬진강기차마을은 초등학생 이하는 무료 입장 이벤트를 진행하며, 운영시간은 오전 9시부터 오후 9시까지다.


축제장을 찾은 한 관광객은 "사탕 모양 경관들 덕분에 어린이 축제 분위기와 잘 어울리는 것 같다. 또 기차마을 전체가 축제장으로 꾸며져 다양한 체험 프로그램을 즐길 수 있어서 좋다"고 말했다.

군 관계자는 "올해는 장미공원의 어린이 미션탐험대, 짚풀공예체험장의 세계 각국 전통놀이 체험장 등 새로운 프로그램을 도입했다"며 "앞으로 안전을 최우선으로 아이들이 기차마을에서 즐거운 추억을 쌓을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

