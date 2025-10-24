본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

S-OIL, 푸른장학재단에 2000만원 장학금 전달… 청소년들 어려움 극복 응원

영남취재본부 김철우기자

입력2025.10.24 16:27

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


S-OIL 울산공장은 24일 울산지방검찰청에서 푸른장학재단에 장학금 2000만원을 전달했다.

S-OIL 울산공장은 24일 푸른장학재단에 장학금 2000만원을 전달했다.(좌측부터 S-OIL 박성훈 상무, 푸른장학재단 이윤철 이사장, 울산지방검찰청 유도윤 검사장) S-OIL 제공

S-OIL 울산공장은 24일 푸른장학재단에 장학금 2000만원을 전달했다.(좌측부터 S-OIL 박성훈 상무, 푸른장학재단 이윤철 이사장, 울산지방검찰청 유도윤 검사장) S-OIL 제공

AD
원본보기 아이콘

전달식에는 울산지방검찰청 유도윤 검사장, 푸른 장학재단 이윤철 이사장, S-OIL 박성훈 상무, 재단 관계자 등이 참석했으며, 이날 전달된 장학금은 울산 지역에 경제적 지원이 필요한 청소년들을 위해 쓰일 예정이다.


S-OIL 박성훈 상무는 "S-OIL은 '나눔'이라는 핵심 가치를 바탕으로 사업장이 위치한 울산 지역사회와 함께 성장하기 위해 다양한 사회공헌활동을 펼치고 있다"며 "앞으로도 울산 지역의 청소년들이 어려움을 극복하고 건강한 교육 환경 속에서 꿈을 키워나갈 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

이윤철 푸른장학재단 이사장은 "S-OIL의 지속적인 관심과 후원 덕분에 지역 청소년들이 미래에 대한 희망을 갖고 올바르게 성장할 수 있다"며 "지역사회의 든든한 후원자로서 함께해 주심에 감사드린다"고 전했다.


'푸른장학재단'은 법무부 산하 법무부 청소년범죄예방위원 울산지역협의회에서 운영하는 장학재단으로 2007년 설립돼 소외계층, 다문화가정, 불우 청소년을 대상으로 장학사업을 영위하고 있으며, S-OIL은 '푸른장학재단'에 2017년부터 매년 장학금 2000만원을 후원해 오고 있다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"세금 너무 많이 걷더니"…결국, 전 국민에 46만 원씩 돌려준다는 대만 "세금 너무 많이 걷더니"…결국, 전 국민에 46만 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"석탄 불 끄자" 외치던 세계…더 세게 불태웠다

주먹 인사 하려다 드레스 '부욱'…눈보다 손이 빨랐던 女 진행자

올라도 숨 안 차, 남산에 이런 길이 있었네

625m 다리서 줄 없이 그물로 점프…"그러다 죽지" 논란에 中 결국

"11월 3일 빵 안 팔아요"…성심당 휴점 공지에 직장인들 때아닌 논쟁

모처럼 여야 한목소리…탄력 받는 '재초환'

대응책 못 내놓는 SK쉴더스…해킹 '후폭풍' 업계 불안감 확산

새로운 이슈 보기