“울릉도의 맛, 한입에 쏙”… 새마을부녀회, 향토나물 시식회로 ‘울릉 맛’ 전하다

영남취재본부 김철우기자

입력2025.10.24 15:43

경북 울릉군 새마을부녀회(회장 박명숙)는 24일 도동항 소공원(해변공원)에서 울릉도를 찾은 관광객을 대상으로 향토나물 시식회를 열고 울릉도의 우수한 향토 먹거리를 홍보했다.

울릉도 향토나물 시식회. 울릉군 제공

이날 행사에는 남한권 울릉군수를 비롯해 울릉군새마을회 이정호 회장, 새마을부녀회 박명숙 회장 등 부녀회원 50여명이 참여해 지역 농·특산물을 활용한 다양한 산나물 요리를 선보였다.


참고비, 삼나물, 부지갱이, 미역취, 더덕, 명이 등 울릉도 자생 산나물을 직접 볶고 무쳐 제공한 이번 시식회는, 울릉도의 청정 자연이 빚어낸 건강한 맛으로 관광객들의 큰 호응을 얻었다.

울릉도 향토나물 시식회. 울릉군 제공

시식회에 참여한 한 관광객은 "울릉도에서 직접 채취한 산나물을 맛볼 수 있어 특별했다"며 "울릉도의 인심과 풍미가 오래 기억에 남을 것 같다"고 소감을 전했다.

남한권 군수는 "울릉도의 향토자원을 활용해 지역경제를 살리고, 방문객에게 울릉도의 매력을 알리는 뜻깊은 행사였다"며 "앞으로도 울릉군 농·특산물의 우수성을 적극 홍보하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
