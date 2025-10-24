코스닥, 11.05P 오른 883.08 마감(1.27%↑)
김진영 기자 camp@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스전 재산 투자했는데 날벼락…재건축 3채 가진 사람... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
코스닥, 11.05P 오른 883.08 마감(1.27%↑)
2025년 10월 24일(금)
코스닥, 11.05P 오른 883.08 마감(1.27%↑)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
전 재산 투자했는데 날벼락…재건축 3채 가진 사람한테 집 샀더니 '공동조합원'[부동산AtoZ]
"공포스러웠다"…공짜라고해서 굴착기까지 몰고와 감자 쓸어갔는데 '반전'
"한국인들 미쳤다"…라이브 방송서 '이것' 한 입 먹더니 극찬한 팝스타 [특징주]
전자담배 물고 낚시하다 '펑'…"숨진 남성, 폐와 심장에 치명상"
"진짜 재초환 폐지?"…부동산대책 후폭풍에 '공급카드' 급부상[부동산AtoZ]
주먹 인사 하려다 드레스 '부욱'…눈보다 손이 빨랐던 女 진행자
625m 다리서 줄 없이 그물로 점프…"그러다 죽지" 논란에 中 결국
"11월 3일 빵 안 팔아요"…성심당 휴점 공지에 직장인들 때아닌 논쟁