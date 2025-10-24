본문 바로가기
[인사]미래에셋그룹

송화정기자

2025.10.24

<미래에셋캐피탈>

◇ 대표이사 선임

▲ 정지광 대표이사


<미래에셋컨설팅>

◇ 대표이사 선임

▲ 채창선 대표이사

<에너지인프라자산운용>

◇ 대표이사 선임 내정

▲ 이태상 대표이사


<미래에셋증권>

◇ 사업부 대표 선임

▲ IB사업부 강성범


◇ 부문대표 선임

▲ Tech&AI부문 주세민 ▲IT부문 박홍근 ▲ WM부문 이성우

▲ 연금RM4부문 박신규 ▲ 연금혁신부문 이기상 ▲ IB1부문 성주완

▲ IB2부문 김정수 ▲ 종합자산운용부문 박재현 ▲ 경영지원부문 권오만

▲ 준법감시부문 기용우 ▲ 금융소비자보호부문 신윤철 ▲ 그룹위험관리부문 김승건

<미래에셋자산운용>

◇ 부문대표 선임 내정

▲ PEF부문 배중규


승진

<미래에셋증권>

◇ 사장

▲ IB1부문대표 강성범


◇ 부사장

▲ Tech&AI부문대표 박홍근 ▲ IPO본부장 성주완 ▲ WM1부문대표 최준혁

▲ 그룹위험관리부문대표 노용우 ▲ 혁신추진단 임덕진

▲ 미래에셋증권 인도법인장 강문경


◇ 전무

▲ AI솔루션본부장 주세민 ▲ 연금RM2부문대표 양희철 ▲ 대체투자금융3본부장 김정수

▲ 법인솔루션부문대표 구종회 ▲ PI부문대표 서철수 ▲ 투자전략부문대표 김민균

▲ 미래에셋증권 홍콩법인장 성준엽

◇ 상무

▲ 컴플라이언스본부장 기용우


<미래에셋자산운용>

◇ 전무

▲ 인프라투자부문대표 김방현 ▲ 투자풀운용부문대표 주수용

▲ ETF연금마케팅부문대표 손수진 ▲ 투자플랫폼사업부문대표 이우혁


<미래에셋생명>

◇ 부사장

▲ 대표이사 황문규


◇ 전무

▲ 디지털부문대표 최진혁 ▲ 보험서비스부문대표 김승환


<미래에셋캐피탈>

◇ 부사장

▲ 대표이사 정지광


<미래에셋컨설팅>

◇ 전무

▲ 대표이사 채창선


<에너지인프라자산운용>

◇ 상무

▲ 리스크관리본부장 이태상





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

