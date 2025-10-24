본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

홍순영 성산구청장, 상남교회 생명나눔 바자회 참석

영남취재본부 송종구기자

입력2025.10.24 13:42

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역 종교단체 이웃사랑 실천 격려 방문

홍순영 경남 창원특례시 성산구청장이 24일 상남교회 생명나눔 바자회에 참석해 지역 종교단체의 이웃사랑 실천을 격려했다.

홍순영 성산구청장이 상남교회 바자회에 격려 방문.

홍순영 성산구청장이 상남교회 바자회에 격려 방문.

AD
원본보기 아이콘

상남교회는 교회 로비와 앞마당에서 소외계층을 돕기 위한 '생명나눔 바자회'를 열고 의류나 가방, 가전제품, 유아용품, 생활용품 등 다양한 물품들을 저렴한 가격에 판매했다.


24일부터 25일까지 양일간 진행되는 이번 바자회를 통해 마련된 수익금은 관내 어려운 이웃들을 위해 뜻깊게 사용될 예정이다.

이날 행사장을 찾은 홍 구청장은 부스를 운영 중인 교인과 봉사자들을 격려하며 따뜻한 나눔의 의미를 함께 나누는 시간을 가졌다.


홍순영 성산구청장은 "상남교회를 비롯한 종교단체의 꾸준한 봉사와 나눔 활동이 지역사회에 큰 울림을 주고 있다"며 "촘촘한 복지체계 구축과 나눔 문화 확산을 통해 구민 모두가 행복한 으뜸 성산구를 만들기 위해 행정에서도 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전 재산 투자했는데 날벼락…재건축 3채 가진 사람한테 집 샀더니 '공동조합원'[부동산AtoZ] 전 재산 투자했는데 날벼락…재건축 3채 가진 사람... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"11월 3일 빵 안 팔아요"…성심당 휴점 공지에 직장인들 때아닌 논쟁

'이것' 물고 낚시하다 '펑'…입·왼손 찢어진 채 숨진 태국 남성

"올해 사교계 최고 웨딩"…'지방시' 후계자와 백년가약 맺은 한국인 누구?

"尹·김건희, 단둘이 명성황후 침전도 들어가"…'국보농단' 비판

'라이온 킹' 트럭 버전?…남아공서 '지붕 뚫고 점프킥' 모습 포착

대응책 못 내놓는 SK쉴더스…해킹 '후폭풍' 업계 불안감 확산

"수달에게 먹이 줘 보세요"…'사람 위한' 실내동물원 여전히 성행

새로운 이슈 보기