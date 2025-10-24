본문 바로가기
"오세훈 울면서 전화했다"…박지원, 명태균 증언 재소환

호남취재본부 이준경기자

입력2025.10.24 15:03

숏뉴스
SNS서 직격…"내달 특검 대질심문 기대"

더불어민주당 박지원 의원(해남·완도·진도)은 24일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "명태균 씨는 항상 옳았고, 오세훈 서울시장은 항상 거짓말한다"고 적으며 오 시장을 강도 높게 비판했다.


박 의원은 지난 23일 서울시 국정감사에서 증인으로 출석한 명 씨의 발언을 거론하며 "울면서 질질 짜고, 배신 배반형이라고 혹평, 아파트 주겠다고 오 시장이 제안한 것 등을 국정감사장에서 밝혔다"고 말했다.

더불어민주당 박지원 의원

더불어민주당 박지원 의원

그는 ""오 시장은 거짓말이라고 부인하지만 명씨가 지금까지 자신의 말에 대해 과장은 했을지 몰라도 없는 사실을 거짓말한 것은 없다"며 명씨의 손을 들어줬다. 박 의원은 내달 8일로 예정된 명 씨와 오 시장의 특검 대질신문을 언급하며 "대질심문이 기대된다"고 말했다.

이어 오 시장의 시정 운영을 겨냥해 "광화문광장의 하늘 높은 줄 모르는 깃대봉, 토허제 논란, 대중교통을 빙자한 한강유람선까지, 하는 일마다 실패하고 있다"며 "운이 다한 것 같다"고 직격했다. 박 의원은 또 "정청래 대표가 '오세훈 끝났다'고 말했는데, 저도 '좋아요'를 누른다"고 덧붙였다.


한편 명태균 씨는 지난 2021년 서울시장 보궐선거를 앞두고 오 시장 측에 미공표 여론조사를 전달하며 선거를 도운 인물로 알려져 있다. 명 씨는 지난 23일 서울시 국정감사에서 "누구보고 거짓말쟁이라고 하느냐"며 오 시장의 해명을 강하게 반박했다.


명 씨는 당시 "오 시장과 총 7차례 만났다"며 "청국장집을 제외한 6번의 자리에는 김영선 전 국민의힘 의원이 동석했다. 만남을 주선한 것도 김 전 의원이었다"고 밝혔다.

또 "2021년 1월 22일 장복터널을 지나던 중 오 시장이 울면서 전화를 걸어왔다"며 "'나경원이 이기는 여론조사가 나오는데, 나경원을 이기는 조사가 필요하다'고 말했다"고 주장했다. 명 씨는 아울러 오 시장이 서울시장 당선의 대가로 "아파트를 주겠다"고 약속했다고도 주장했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
