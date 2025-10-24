엑스코, 야외광장서 도심속 캠프닉…배우 박효준·오승은·MC 블랑카 공연

엑스코(EXCO)는 24일과 25일 이틀동안 엑스코 서관 앞 야외광장에서 도심 속 캠프닉 콘셉트의 야간축제 '이 밤의 끝을 잡코'를 개최한다. 이번 행사는 같은 기간 진행되는 글로벌 전시회 '미래혁신기술박람회(FIX 2025)'와 함께 열려, 전시 참가자와 시민이 어우러지는 복합문화축제로 꾸며진다.

대구시가 주최하고 엑스코와 (사)대구시사회적기업협의회가 공동 주관하며, 북구청이 후원한다. 이번 행사는 엑스코가 추진중인 국제회의복합지구 활성화와 ESG 경영 실천을 결합한 시민 참여형 프로젝트로 올해 처음 개최한다.

행사장은 △캠핑&피크닉존 △푸드존 △플리마켓존 △체험존 △놀이존 등 5개 테마존으로 구성된다.

잔디밭 캠핑존에서는 빈백과 캠핑 의자를 무료로 이용할 수 있으며, 푸드트럭과 와인, 맥주 부스가 마련돼 가을밤의 낭만을 더한다. 사회적기업 제품을 선보이는 플리마켓존과 공예, 캘리그라피, 패브릭아트 등의 체험존도 운영된다.

무대에서는 다양한 공연이 펼쳐진다. '히든싱어' 출연자 최승열(故김광석 편), 조현민(임창정 편), 안민희(린 편), 김정훈(이문세 편)이 참여하는 '히든싱어 음악캠프'를 비롯해 배우 박효준(버거형)과 오승은, MC 블랑카의 초청공연이 진행된다. 인기 캐릭터 코스튬쇼 '만화 속 캐릭터와의 특별한 밤'과 매직쇼도 관람객의 눈길을 사로잡을 예정이다.

엑스코는 이번 행사를 통해 다회용기 사용 캠페인과 사회적기업 협업 등 ESG 실천 활동을 추진하며, 유통단지 내 기관과의 협력을 통해 지역경제와 문화 활성화를 동시에 도모한다.

전춘우 엑스코 대표이사는 "이번 축제는 FIX 2025와 함께 지역민이 문화와 기술의 가치를 동시에 체험하는 장이 될 것"이라며 "엑스코가 시민과 일상의 즐거움을 나누는 복합문화공간으로 거듭나길 기대한다"고 밝혔다.

행사는 양일간 오후 4시부터 밤 10시까지 무료로 진행되며, 자세한 정보는 엑스코 공식 누리집에서 확인할 수 있다.





