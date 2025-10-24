본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

지역경제에 활력… 울산시, ‘코리아 그랜드 페스티벌’ 울산페이 18% 환급

영남취재본부 김철우기자

입력2025.10.24 09:10

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

착한가격업소·전통시장 결제 시 최대 23%

울산페달·울산몰 할인쿠폰 행사 동시 진행

울산시가 범국가적 할인축제인 '코리아 그랜드 페스티벌'을 맞아 '울산페이 특별할인'과 '울산페달·울산몰 소비진작행사'를 추진한다.


먼저 오는 10월 29일부터 11월 9일까지 펼쳐지는 '코리아 그랜드 페스티벌' 기간 동안 울산페이로 결제하면 기존 13%에서 5%가 추가된 총 18% 환급 혜택을 받을 수 있으며, 월 30만원 결제 금액 한도 내에서 환급금(캐시백)이 지급된다.

이번 예산은 정부의 2025년도 제2회 추가경정예산을 통해 교부된 국비 8억 400만원이 투입된다.


특히 행사 기간 착한가격업소와 전통시장 내 울산페이 가맹점에서 결제하거나, 울산페달·울산몰을 이용할 경우 5% 환급이 추가 적용돼, 최대 23% 환급 혜택을 받을 수 있다.


이와 함께 10월 29일부터 11월 16일까지 진행되는 '코리아 세일 페스타' 기간에는 울산페달과 울산몰에서 할인쿠폰 행사도 병행된다.

행사 기간 울산페이 마케팅 수신에 동의한 회원에게는 울산몰 1만원 할인쿠폰, 울산페달 3000원 할인쿠폰이 제공된다. 울산페달의 경우 3000원 쿠폰 사용 시 2000원 할인쿠폰이 추가 지급된다.


쿠폰은 1인 1매 한정, 울산페달·울산몰 앱에서 선착순으로 내려받을 수 있고, 2만원 이상 결제 시 사용 가능하다. 단, 예산이 소진되면 행사는 조기 종료된다.


울산시는 이번 행사를 통해 가계 부담을 줄이고 지역 소상공인의 매출 증대에도 기여할 것으로 기대하고 있다.


시 관계자는 "시민들의 적극적인 참여가 지역경제 회복의 가장 큰 힘"이라며 "울산페이, 울산페달, 울산몰을 통한 착한 소비로 소상공인을 응원해 달라"라고 말했다.

울산시청.

울산시청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지나자 어류 8배 늘어 청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹·김건희, 단둘이 명성황후 침전도 들어가"…'국보농단' 비판

'라이온 킹' 트럭 버전?…남아공서 '지붕 뚫고 점프킥' 모습 포착

연예인 병역기피 난리난 이 나라…입대 앞둔 청년들 "살 찌워야해"

소수인종 우대 안했더니…하버드대 신입생, 흑인 줄고 아시아계 늘고

'잘자요 아가씨' 음원 中에 뺏겼던 다나카…해결됐지만 불안 왜?

재초환 폐지, 진짜되나…부동산대책 후폭풍에 '공급카드'로 급부상

대응책 못 내놓는 SK쉴더스…해킹 '후폭풍' 업계 불안감 확산

새로운 이슈 보기