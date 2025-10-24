지역경제에 활력… 울산시, ‘코리아 그랜드 페스티벌’ 울산페이 18% 환급

착한가격업소·전통시장 결제 시 최대 23%



울산페달·울산몰 할인쿠폰 행사 동시 진행

울산시가 범국가적 할인축제인 '코리아 그랜드 페스티벌'을 맞아 '울산페이 특별할인'과 '울산페달·울산몰 소비진작행사'를 추진한다.

먼저 오는 10월 29일부터 11월 9일까지 펼쳐지는 '코리아 그랜드 페스티벌' 기간 동안 울산페이로 결제하면 기존 13%에서 5%가 추가된 총 18% 환급 혜택을 받을 수 있으며, 월 30만원 결제 금액 한도 내에서 환급금(캐시백)이 지급된다.

이번 예산은 정부의 2025년도 제2회 추가경정예산을 통해 교부된 국비 8억 400만원이 투입된다.

특히 행사 기간 착한가격업소와 전통시장 내 울산페이 가맹점에서 결제하거나, 울산페달·울산몰을 이용할 경우 5% 환급이 추가 적용돼, 최대 23% 환급 혜택을 받을 수 있다.

이와 함께 10월 29일부터 11월 16일까지 진행되는 '코리아 세일 페스타' 기간에는 울산페달과 울산몰에서 할인쿠폰 행사도 병행된다.

행사 기간 울산페이 마케팅 수신에 동의한 회원에게는 울산몰 1만원 할인쿠폰, 울산페달 3000원 할인쿠폰이 제공된다. 울산페달의 경우 3000원 쿠폰 사용 시 2000원 할인쿠폰이 추가 지급된다.

쿠폰은 1인 1매 한정, 울산페달·울산몰 앱에서 선착순으로 내려받을 수 있고, 2만원 이상 결제 시 사용 가능하다. 단, 예산이 소진되면 행사는 조기 종료된다.

울산시는 이번 행사를 통해 가계 부담을 줄이고 지역 소상공인의 매출 증대에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

시 관계자는 "시민들의 적극적인 참여가 지역경제 회복의 가장 큰 힘"이라며 "울산페이, 울산페달, 울산몰을 통한 착한 소비로 소상공인을 응원해 달라"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>