국감 도마 오른 '웅동학원 사회환원·채무 변제' … 서지영 "교육감, 부정부패 용인 말라"

국회 교육위원회 국정감사에서 조국혁신당 조국 비상대책위원장 일가가 운영한 경남 창원시 진해구의 학교법인 웅동학원 사회 환원 불이행과 부채 처리 문제가 도마 위에 올랐다.

국민의힘 서지영 의원은 23일 경남교육청에서 열린 국감에서 "조 비대위원장이 출소하면서 그 일가가 웅동학원 재단 경영에서 물러났다"며 "웅동학원 사태야말로 조국 일가의 사학 족벌 부패경영의 완결판이라 생각하며 아직 해결되지 않은 문제라고 생각한다"라며 비판했다.

국민의힘 서지영 의원이 경남교육청에서 열린 국회 교육위원회 국정감사에서 질의하고 있다. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

서 의원은 박종훈 경남교육감에게 "6년 전 조 위원장이 사회 환원 발표를 했는데도 그간 사회 환원이라 할 수 있는 걸 찾아볼 수 없었다"며 "사회 환원은 어떻게 해야 사회 환원이 되냐"라고 물었다.

박 교육감은 "국공립으로 전환하는 것과 공익적 기관이나 단체가 운영할 수 있도록 하는 방법이 있다"고 답했다.

그러자 서 의원은 "그런데 왜 6년간 방관했냐"며 몰아세웠다.

박종훈 경남교육감이 경남교육청에서 열린 국회 교육위원회 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 이세령 기자 원본보기 아이콘

이에 박 교육감은 "저희가 방관했다고 말하면 참 억울하다"라며 "채무변제계획을 요청해서 받았고 지난 9월 채권자인 자산관리공사와 법인, 우리 교육청이 삼자협의체를 만들었다"고 해명했다.

서 의원은 "웅동학원이 채무 변제 계획을 10년에 걸쳐 변제한다는 계획을 제출했으나 부채 91억원 중 지난 6년간 변제된 건 1억원, 채무액의 1%에 불과하다"며 "이를 이대로 지켜본 건 교육감이 방관한 것"이라고 지적했다.

이어 "교육감으로 재직한 지난 12년간 웅동학원은 사회 환원 약속도 지키지 않았고 족벌경영 체제를 두고 부패 경영을 해 왔다"며 "박 교육감의 교육감 재직기간 전체는 웅동학원의 부정부패를 용인한 시간이라 생각한다"고 말했다.

국민의힘 서지영 의원이 경남교육청에서 열린 국회 교육위원회 국정감사에서 제시한 웅동학원 채무 변제 현황. 국회방송 유튜브 갈무리 원본보기 아이콘

그러면서 "교육감 임기가 끝날 때까지 웅동학원 채무 변제를 비롯해, 필요하다면 해산 조치까지 갈 수 있도록 적극적 역할을 해야 한다"며 "그게 교육감이 경남교육의 명예를 회복하는 마지막 소임일 것"이라고 강조했다.

또 "웅동학원이 퇴장하고 그것을 마무리할 때 명예로운 퇴임이 될 것"이라며 "그렇지 않으면 족벌경영, 부패를 용인하고 방관한 공범이 될 것이다"고 덧붙였다.

서 의원은 "웅동학원은 박 교육감 임기 중에 사라져야 할 사학"이라며 "시정 명령을 포함해 필요하다면 해산명령까지 갈 수 있도록 이 사태에 대해 방관, 용인하지 말고 명예롭게 퇴임하도록 확실히 마무리 지어 달라"고 요청했다.

박 교육감은 "의원님 말씀을 좇아 문제 해소를 위해 최선을 다하겠다는 약속을 드린다"라고 답변했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>