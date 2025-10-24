본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

경북FTA통상진흥센터, 아세안 시장 공략 위한 ‘FTA 원산지 발급실무 교육’ 실시

영남취재본부 김이환기자

입력2025.10.24 09:41

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경북 구미상공회의소(회장 윤재호) 경북FTA통상진흥센터는 대한상공회의소와 공동으로 23일 경북지역 수출입 및 FTA 담당자를 대상으로 'FTA 원산지 발급 실무-아세안 집중 공략 편' 교육을 개최했다.


이번 교육은 경북지역 수출입기업들이 가장 많이 활용하는 아세안 지역(베트남, 인도네시아, 태국 등)을 중심으로, 한·중 FTA 및 RCEP(역내포괄적경제동반자협정) 협정까지 폭넓게 다뤘으며, 협정 별 주요 규정과 원산지 결정 기준, 품목분류, 사후검증 제도 등 FTA 활용 전반에 대한 이해를 높이고 각 협정 별 특징을 실무에 적용할 수 있도록 체계적으로 구성됐다.

경북FTA통상진흥센터, 아세안 시장 공략 위한 ‘FTA 원산지 발급실무 교육’ 실시
AD
원본보기 아이콘

강의는 대한상공회의소 신상태 관세사가 진행을 맡아, 실제 사례와 대응 전략 등 실무 현장에서 즉시 활용할 수 있는 구체적인 내용을 중심으로 구성돼 이해도를 높이고 현장 실무자의 높은 관심을 이끌었다.

참석자들은 이를 통해 원산지 관리 역량을 강화하고 향후 인증수출자 취득·갱신에 필요한 교육 점수도 함께 인정받았다.


경북FTA통상진흥센터 관계자는 "글로벌 통상환경 변화 속에서 FTA 활용의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "이번 교육이 지역 기업들이 주요 교역국의 협정 체계를 이해하고 원산지 검증 대응 역량을 강화하는 계기가 되길 바란다"고 했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전 재산 투자했는데 날벼락…재건축 3채 가진 사람한테 집 샀더니 '공동조합원'[부동산AtoZ] 전 재산 투자했는데 날벼락…재건축 3채 가진 사람... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"올해 사교계 최고 웨딩"…'지방시' 후계자와 백년가약 맺은 한국인 누구?

'이것' 물고 낚시하다 '펑'…입·왼손 찢어진 채 숨진 태국 남성

"尹·김건희, 단둘이 명성황후 침전도 들어가"…'국보농단' 비판

'라이온 킹' 트럭 버전?…남아공서 '지붕 뚫고 점프킥' 모습 포착

연예인 병역기피 난리난 이 나라…입대 앞둔 청년들 "살 찌워야해"

재초환 폐지, 진짜되나…부동산대책 후폭풍에 '공급카드'로 급부상

대응책 못 내놓는 SK쉴더스…해킹 '후폭풍' 업계 불안감 확산

새로운 이슈 보기