최형두 의원, KBS, K 콘텐츠 원조에서 글로벌 OTT 하청 우려

"K- 콘텐츠 경쟁력 회복을

위해 1조원 펀드 조성 필요"



전 세계를 열광시킨 케이팝 데몬 헌터스 (케데헌) 열풍을 비롯한 K- 콘텐츠의 글로벌 성장세가 이어지고 있지만 한류 콘텐츠 원조인 KBS 등 공영방송은 재정 구조 취약성과 수익 기반 약화로 글로벌 OTT 하청기지로 전락하고 있다는 지적이 국정감사에서 지적됐다.

국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 최형두 국민의힘 의원은 KBS, BBC, NHK 등 주요 공영방송의 재정 구조를 비교· 분석하며 "국내 공영방송의 재정건전성 확보와 콘텐츠 경쟁력 강화를 위한 근본적 개혁이 시급하다"고 강조했다.

KBS는 광고에 대한 의존도가 높아 상업적 성격이 강한 반면 , BBC와 NHK는 수신료 중심의 안정적 재정 구조를 유지하고 있다

최형두 의원은 "뮤직뱅크와 K- 드라마 등 K- 콘텐츠의 원조 역할을 해온 KBS가 재정 부족으로 경쟁력을 유지하지 못하면 글로벌 OTT의 하청기지로 전락할 수 있다"고 우려했다.

또한 "광고 중심의 수익 구조와 높은 비용 증가율은 KBS 재정 건전성을 위협하고 있다" 며 " 해외 판매 전략과 디지털 전환 대응, 콘텐츠 권리 확보 전략이 미흡하며, 유튜브 및 글로벌 유통을 통한 수익 다변화도 충분하지 않다"고 지적했다 .

최 의원은 KBS의 재정 건전성과 콘텐츠 경쟁력 강화를 위해 KBS 부동산 자산 활용을 통한 1 조원 펀드 조성을 제안했다

KBS는 연구동 및 샛강역 인근 KBS 별관 부지를 활용한 다양한 부동산 개발이 가능할 것으로 예상된다.

KBS 별관의 경우, 현재 해당 부지의 가치를 정확히 파악하기는 어렵지만 2024년 10월 한국토지주택공사 (LH 공사)가 매물로 내놓은 인근 토지 ( 여의도동 61-1, 공시가 940억원 )의 입찰가 (4024억원 ) 를 기준으로 대략 추정이 가능하다.

특히 그는 "BBC와 NHK 사례를 참고해 공공성과 독립성을 훼손하지 않으면서 지속 가능한 재정 구조를 구축해야 한다"며 "이를 위해 'K- 콘텐츠 1조 원 펀드 ' 조성과 연계한 중장기 재정개혁 로드맵 마련이 필요하다"고 강조했다.





