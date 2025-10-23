본문 바로가기
Dim영역
부동산
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

개발·분양

부산 리딩단지 공통 체크포인트… 하이엔드·대형평형 갖춘 '서면 써밋 더뉴’ 주목

정진기자

입력2025.10.23 13:00

시계아이콘01분 16초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

- 고급 브랜드 + 중대형 구조 갖춘 단지, 부산시장 ‘흥행공식’ 입증
- 브랜드 대형아파트 선호도 증가추세도 긍정적

부산 리딩단지 공통 체크포인트… 하이엔드·대형평형 갖춘 '서면 써밋 더뉴’ 주목
AD
원본보기 아이콘

최근 부동산시장에서 최고급 하이엔드 브랜드 아파트의 인기가 지속되고 있다. 대부분 지역 내 핵심 입지에 들어서며, 최고급 마감재와 차별화된 디자인, 특화설계, 독보적인 커뮤니티 시설 등 최상의 주거환경을 제공하는 상품이다. 이 때문에 하이엔드 사업장 주변은 고급 주거벨트가 형성되고 지역의 미래가치와 희소성이 동반 상승할 가능성이 높은 선순환 구조가 형성된다.


한국부동산원 청약홈에 따르면 올해 (1월~10월 기준) 전국 아파트 청약경쟁률 상위 10개 단지 중 하이엔드 사업장이 3곳을 차지한 것으로 나타났다. 하이엔드 현장 3곳은 총 309세대 (특공제외) 모집에 1순위 평균 340대1 (10만 5,316건 청약접수)의 높은 경쟁률을 기록했다. 반면 나머지 일반브랜드 7곳의 평균경쟁률은 100대1 수준으로 집계되면서, 하이엔드 분양의 청약경쟁률이 3배 이상 높았다.

또 지난 5년간 (2021년 ~ 2025년 9월 청약홈 기준) 청약홈을 통해 공급한 총 60만 3,849세대 (특별공급 제외) 중 하이엔드 브랜드 현장은 2만 7,868가구로 전체 공급물량 대비 약 4.6%에 불과했다. 수요에 비해 공급량이 절대적으로 부족한 희소성이 통계상으로도 증명되고 있다.


국내 제 2의도시 부산에서는 핵심지역을 중심으로 '푸르지오 써밋'과 '르엘', '드파인' 등 다양한 하이엔드 브랜드 아파트가 공급되고, 특히 고급 주거수요를 충족할 수 있는 대형면적이 포함된 곳이 향후 하이엔드 랜드마크로 주목받는 분위기다.


업계 관계자는 "하이엔드 특성상 최고급 주거가치를 누리는 상위 1% 부의 상징이라는 의미가 있다"며 "향후 가치상승 측면에서 면적이 큰 중대형 하이엔드 주택이 포함된 현장에 특히 관심을 가져볼 만하다"고 조언했다.

대우건설이 옛 NC백화점 서면점 부지에서 공급하는 '서면 써밋 더뉴' 마지막 잔여세대를 분양 중이다. 전용면적 84~147㎡ 총 919세대로, 현재 전용 84㎡형이 100% 완판됐고, 중대형 잔여세대도 계약률이 빠르게 상승하는 분위기다.


사업지는 최고급 하이엔드에 어울리는 특화 설계 등을 적용하고 있다. 차별화된 커뮤니티는 최고층인 47층 스카이라운지를 비롯해서 건식사우나, 자쿠지가 포함된 게스트하우스가 마련된다. 지상 1~3층 공간은 25미터 3레인 수영장과 대규모 프라이빗 골프, 사우나 등 프리미엄 시설이 들어설 예정이다.


수영장은 청정 수질관리를 위한 여과기가 설치되고, 벙커연습장과 레이저퍼팅시시템(TOUR PUTT), 프라이빗골프타석, 스크린골프장 등의 골프연습장을 선보인다. 또 스카이커뮤니티(미디어 파사드 적용)와 커뮤니티 전체 조명시스템 설계, 수영장 물결조망 디자인, 프라이빗 샤워부스 사우나 등도 눈길을 끈다.


풍부한 생활 인프라는 서면중심상권과 롯데백화점 (부산 본점), 롯데마트, 이마트트레이더스, 부암 및 서면역 일대 메디컬 스트리트, 롯데시네마와 CGV, 부산국제금융혁신도시(BIFC) 등을 이용할 수 있다.


분양관계자는 "최고급 상품성과 우수한 입지환경 등이 부각되면서 향후 지역을 대표하는 랜드마크가 될 것"이라고 밝혔다.


'써밋 갤러리 서면'은 해운대구 우동, 해운대역 인근에 위치해 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지나자 어류 8배 늘어 청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'윙~윙~' 뭔가 대단히 잘못 됐다…사상 첫 모기 등장에 발칵 뒤집힌 나라

"바가지 오징어? 다 찍어놨다"…뿔난 제주상인들 CCTV 공개로 '반전'

천년한우, 가자미, 전복 오르나?…APEC 정상 만찬메뉴에 관심폭발

1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"

"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진

60조 잠수함 수주 앞두고 캐나다 총리 한화오션 찾나…加 실무진 거제 방문

대치 은마, '용적률 특례'로 국평 분담금 1.8억…펜트하우스는 97억

새로운 이슈 보기