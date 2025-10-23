부산 리딩단지 공통 체크포인트… 하이엔드·대형평형 갖춘 '서면 써밋 더뉴’ 주목

- 고급 브랜드 + 중대형 구조 갖춘 단지, 부산시장 ‘흥행공식’ 입증

- 브랜드 대형아파트 선호도 증가추세도 긍정적

최근 부동산시장에서 최고급 하이엔드 브랜드 아파트의 인기가 지속되고 있다. 대부분 지역 내 핵심 입지에 들어서며, 최고급 마감재와 차별화된 디자인, 특화설계, 독보적인 커뮤니티 시설 등 최상의 주거환경을 제공하는 상품이다. 이 때문에 하이엔드 사업장 주변은 고급 주거벨트가 형성되고 지역의 미래가치와 희소성이 동반 상승할 가능성이 높은 선순환 구조가 형성된다.

한국부동산원 청약홈에 따르면 올해 (1월~10월 기준) 전국 아파트 청약경쟁률 상위 10개 단지 중 하이엔드 사업장이 3곳을 차지한 것으로 나타났다. 하이엔드 현장 3곳은 총 309세대 (특공제외) 모집에 1순위 평균 340대1 (10만 5,316건 청약접수)의 높은 경쟁률을 기록했다. 반면 나머지 일반브랜드 7곳의 평균경쟁률은 100대1 수준으로 집계되면서, 하이엔드 분양의 청약경쟁률이 3배 이상 높았다.

또 지난 5년간 (2021년 ~ 2025년 9월 청약홈 기준) 청약홈을 통해 공급한 총 60만 3,849세대 (특별공급 제외) 중 하이엔드 브랜드 현장은 2만 7,868가구로 전체 공급물량 대비 약 4.6%에 불과했다. 수요에 비해 공급량이 절대적으로 부족한 희소성이 통계상으로도 증명되고 있다.

국내 제 2의도시 부산에서는 핵심지역을 중심으로 '푸르지오 써밋'과 '르엘', '드파인' 등 다양한 하이엔드 브랜드 아파트가 공급되고, 특히 고급 주거수요를 충족할 수 있는 대형면적이 포함된 곳이 향후 하이엔드 랜드마크로 주목받는 분위기다.

업계 관계자는 "하이엔드 특성상 최고급 주거가치를 누리는 상위 1% 부의 상징이라는 의미가 있다"며 "향후 가치상승 측면에서 면적이 큰 중대형 하이엔드 주택이 포함된 현장에 특히 관심을 가져볼 만하다"고 조언했다.

대우건설이 옛 NC백화점 서면점 부지에서 공급하는 '서면 써밋 더뉴' 마지막 잔여세대를 분양 중이다. 전용면적 84~147㎡ 총 919세대로, 현재 전용 84㎡형이 100% 완판됐고, 중대형 잔여세대도 계약률이 빠르게 상승하는 분위기다.

사업지는 최고급 하이엔드에 어울리는 특화 설계 등을 적용하고 있다. 차별화된 커뮤니티는 최고층인 47층 스카이라운지를 비롯해서 건식사우나, 자쿠지가 포함된 게스트하우스가 마련된다. 지상 1~3층 공간은 25미터 3레인 수영장과 대규모 프라이빗 골프, 사우나 등 프리미엄 시설이 들어설 예정이다.

수영장은 청정 수질관리를 위한 여과기가 설치되고, 벙커연습장과 레이저퍼팅시시템(TOUR PUTT), 프라이빗골프타석, 스크린골프장 등의 골프연습장을 선보인다. 또 스카이커뮤니티(미디어 파사드 적용)와 커뮤니티 전체 조명시스템 설계, 수영장 물결조망 디자인, 프라이빗 샤워부스 사우나 등도 눈길을 끈다.

풍부한 생활 인프라는 서면중심상권과 롯데백화점 (부산 본점), 롯데마트, 이마트트레이더스, 부암 및 서면역 일대 메디컬 스트리트, 롯데시네마와 CGV, 부산국제금융혁신도시(BIFC) 등을 이용할 수 있다.

분양관계자는 "최고급 상품성과 우수한 입지환경 등이 부각되면서 향후 지역을 대표하는 랜드마크가 될 것"이라고 밝혔다.

정진 기자 peng1@asiae.co.kr



