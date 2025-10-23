본문 바로가기
SK에코플랜트,'맞춤형 AI 솔루션' 도입…업무 효율성 향상

이정윤기자

입력2025.10.23 12:07

SK에코플랜트,'맞춤형 AI 솔루션' 도입…업무 효율성 향상
SK에코플랜트는 업무효율성과 생산성 향상을 위한 사내 생성형 인공지능(AI) 솔루션 '에피AI'를 전사적으로 도입했다고 23일 밝혔다.


에피AI는 마이크로소프트 에저(Azure) 오픈 AI 기반의 생성형 AI 활용 서비스다. 보안 이슈가 있는 외부 생성형 AI 사용을 제한하면서도 업무 편의성과 효율성을 높이기 위해 개발됐다.

주요 기능으로는 AI 챗봇 생성 및 공유, 사내 다양한 AI 챗봇 탐색 및 활용, HR·업무지원 가이드 등이 제공된다.


아울러 개인 챗봇을 생성, 업무 매뉴얼이나 자주 사용하는 문서를 작성하고 특정 지식을 AI에 학습시켜 맞춤형 도우미로 활용할 수 있는 것이 특징이다. 키워드 검색부터 데이터 분석, 회의록 다듬기, 이메일·보도자료 초안 작성, 번역, 이미지 생성 등 일반 생성형 AI의 기능을 구현했다. 구성원이 자주 하는 질문과 담당자, 서비스 링크를 제공하는 챗봇 시스템 고도화 작업도 완료했다.


작성되거나 업로드한 모든 데이터는 저장 없이 실시간 처리 후 자동 삭제된다. 단독 클라우드 망을 사용해 사내 데이터의 외부 유출 리스크 역시 차단했다.

SK에코플랜트는 효율성을 높이고 성과를 증대하기 위한 운영 개선 차원에서 다양한 업무 환경에 AI 적용을 지속 추진하고 있다. 사내 AI 관련 조직을 신설하고 AI 및 디지털 혁신 기반 품질관리 및 현장관리 효율성 증대 솔루션 구축도 다각적으로 진행 중이다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
