"국민께 상처 드려 죄송"…이상경 국토부 차관, 집값 발언·갭투자 논란 사과[부동산AtoZ]

국토부 유튜브 생중계 통해 공식 사과문 발표

“집값 떨어지면 사라” 발언에 대해 "국민께 상처드려 죄송"

배우자 고가 아파트 갭투자 논란에는 "국민 눈높이 못 미쳤다"

박지원 민주당 의원 “공직자 책임 묻고 해임 건의해야”

이상경 국토교통부 1차관이 "집값 떨어지면 그때 사라"는 발언과 배우자의 고가 아파트 갭투자 논란에 대해 공식 사과했다. 부동산 정책을 총괄하는 고위 공직자로서 부적절한 언행이라는 비판이 확산하자 직접 고개를 숙인 것이다.

이상경 국토교통부 1차관. 국토교통부. AD 원본보기 아이콘

이 차관은 23일 국토부 유튜브 채널 생중계를 통해 "부동산 정책을 담당하는 국토교통부의 고위공직자로서 국민 여러분의 마음에 상처를 드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다. 이어 "지난주 유튜브 방송 대담 과정에서 내 집 마련의 꿈을 안고 열심히 생활하시는 국민 여러분의 입장을 충분히 헤아리지 못했다"며 "진심으로 사과드린다"고 말했다.

또한 배우자의 고가 아파트 갭투자 논란과 관련해 "실거주를 위해 아파트를 구입했으나 국민 여러분의 눈높이에는 한참 못 미쳤다는 점을 겸허히 받아들이고 재차 사과의 말씀을 드린다"며 "이번 일을 계기로 제 자신을 돌아보겠다. 부동산 정책의 담당자로서 주택 시장이 조기에 안정화될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

앞서 이 차관은 한 유튜브 방송에서 "지금 집을 사려 하니 스트레스를 받는 것"이라며 "정부 정책으로 집값이 내려가면 그때 사면 된다"고 언급했다. 또한 배우자 명의로 성남 분당의 '판교푸르지오그랑블'(전용 117㎡, 매입가 33억5000만원)을 전세보증금 14억8000만원을 끼고 매입한 사실이 알려지면서 "본인은 갭투자를 해놓고 일반 국민들은 기다려서 사라는 것이냐"라는 여론의 뭇매를 맞았다.

여당 내부에서는 "정책 신뢰를 위해 공직자부터 솔선수범해야 한다"는 지적이 잇따르며 사퇴 요구까지 공개적으로 나오고 있다. 박지원 더불어민주당 의원은 "국토부의 부동산 책임자인 차관이 자기는 (집을) 갖고 있으면서 국민 염장 지르는 소리를 하면 되겠나"라며 "김윤덕 국토부 장관은 (이 차관의) 해임을 건의하는 게 좋다"고 했다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>