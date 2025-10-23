박봄 소속사 "활동 중단하고 치료 중…고소장 접수 사실 아냐"

가수 박봄. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

투애니원(2NE1) 출신 박봄이 전 소속사 관계자의 미정산 주장을 담은 고소장 이미지를 올린 데 대해 소속사 측이 "사실이 아니다"라고 해명했다.

박봄은 22일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 '고소장'이라고 표기된 문서를 촬영한 사진을 올렸다. 사진에는 '고소인 박봄', '피고소인 양현석', '죄명 사기 및 횡령' 등의 문구가 담겨 있었다.

그는 해당 문서에서 "피고소인은 고소인에게 정당하게 지급돼야 할 수익금을 장기간 지급하지 않았다"며 "금액은 약1002003004006007001000034 64272e조억원으로 추정된다"고 주장했다. 해당 게시물은 현재 삭제된 상태다.

이에 대해 디네이션엔터테인먼트는 23일 "박봄의 2NE1 활동과 관련한 정산은 이미 모두 완료됐다"며 "SNS에 올라온 고소장은 접수된 사실이 없다"고 밝혔다.

소속사는 "박봄은 모든 활동을 중단하고 치료 및 회복에 전념하고 있다"며 "건강을 되찾을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



