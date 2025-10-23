25일부터 실손 청구 전산화 의원·약국까지 확대 시행

실손24 앱·홈페이지서 서류발급 없이 보험금 청구

네이버지도·카카오맵 등 통해 참여 요양기관 확인 가능

금융당국, 실손24 참여하는 요양기관에 인센티브 제공

오는 25일부터 대형병원과 보건소뿐 아니라 의원·약국까지 실손보험 청구 전산화가 확대 시행된다. 실손24 애플리케이션이나 홈페이지를 통해 병원창구 방문이나 서류발급 없이 손쉽게 실손 보험금을 청구할 수 있게 됐다.

금융위원회는 25일부터 실손보험 청구 전산화 2단계를 실시한다고 23일 밝혔다. 지난해 10월25일 1단계 시행 당시 병상 30개 이상 병원급과 의료기관에 우선 적용됐고 2단계부터는 의원과 약국 등까지 범위를 넓힌다.

다만 전국 모든 요양기관에서 실손24 서비스를 이용할 수 있는 건 아니다. 지난 21일 기준 실손24와 연계한 병·의원·약국 등 요양기관은 1만920곳으로 연계 완료율은 10.4%다. 1단계 병원·보건소 연계율은 54.8%(4290곳), 2단계 의원·약국 연계율은 6.9%(6630곳)다. 금융당국은 2단계 시행에 앞서도 실손24 서비스 참여를 원하는 의원·약국은 우선 참여할 수 있게 했다. 2단계 시행이 본격화하면 실손24에 참여하는 요양기관은 더욱 늘어날 전망이다. 지난달 5일 실손전산시스템운영위원회 회의 후 대한약사회(약국 1만2000곳)와 대한한의사협회(한의원 3200곳) 등 의약단체가 실손24 참여를 밝히기도 했다.

실손보험 계약을 보유하고 있는 국민 누구나 실손24 앱을 다운받거나 홈페이지에 접속하면 전산화 서비스를 손쉽게 이용할 수 있다. 실손24를 통해 계산서·영수증, 진료비 세부산정내역서, 처방전을 보험사로 전자적으로 전송할 수 있다.

집 주변 요양기관이 실손24 서비스에 참여하고 있는지 확인하려면 네이버지도나 카카오맵에서 '실손24'로 검색하면 된다. 실손24 서비스 내 '참여병원 검색' 기능을 통해서도 확인 가능하다. 이용한 요양기관이 실손24에 연계되지 않은 경우 '참여 요청하기' 기능을 통해 실손24 연계를 요양기관에 요청할 수도 있다.

앱이나 홈페이지 이용이 익숙지 않은 디지털 소외계층도 서비스를 이용할 수 있다. '제3자 청구' 기능을 활용해 자녀 등 제3자가 고령층 부모를 대신해 보험금 청구 절차를 진행할 수 있다. '나의 자녀청구' 기능을 통해 친권자가 미성년자녀의 보험금 청구도 할 수 있다. 행정안전부 공공마이데이터 연계로 가족관계 확인이 가능하며, 전담 콜센터와도 쉽게 연결돼 사용법 안내를 받을 수 있다.

금융당국은 네이버·토스 등 국민 대다수가 이용하는 온라인 플랫폼을 이용해 청구전산화 서비스를 쉽게 이용할 수 있게 할 방침이다. 전산개발을 거쳐 이르면 11월부터 플랫폼 앱을 통해 실손24 서비스를 동일하게 이용할 수 있다. 실손24 앱 설치 없이도 가입 보험사 조회부터 보험금 청구까지 플랫폼 내에서 모든 과정을 진행할 수 있게 된다. 플랫폼을 통한 실손24 청구건에 대해서는 소비자에게 별도로 포인트 캐시백을 제공할 예정이다. 향후 병원 예약 등 플랫폼이 제공하고 있는 고유 서비스와도 연계해 병원 예약부터 보험금 청구까지 원스톱으로 진행할 수 있도록 서비스를 개선할 계획이다.

금융당국은 요양기관의 실손 전산화 참여 확대를 위해 인센티브 등 다양한 혜택을 주는 방안을 추진한다. 실손24에 참여하는 요양기관은 신용보증기금 보증료 감면, 일반보험 보험료 할인 등이 적용된다. 네이버지도나 응급의료포털 등 요양기관 상세페이지에 실손24와 연계됐음이 표시되면 의료서비스 제공에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

보건복지부와의 연계도 강화할 계획이다. 향후 종합병원 '의료질평가' 시 요양기관의 실손24 연계 여부를 반영하는 방안을 적극 검토한다. 응급의료포털엔 요양기관별 실손24 연계 여부를 표기해 소비자에 대한 정보제공을 확대하고 요양기관 선택권을 높일 예정이다.

금융위 관계자는 "실손24 참여를 적극 설득하고 활성화 방안도 차질없이 추진할 계획"이라며 "소비자들의 실손24 이용 불편사항도 지속 점검해 편의성을 높이기 위한 노력도 병행할 것"이라고 말했다.





