유통

이디야커피, 위챗페이 등 해외 간편결제 서비스 도입

한예주기자

입력2025.10.23 09:02

4종 간편결제 서비스 전국 가맹점 도입
글로벌 관광객 결제 편의 강화

이디야커피가 글로벌 관광객의 결제 편의성을 높이기 위해 위챗페이, 알리페이플러스, 유니온페이, 라인페이 4종의 해외 간편결제 서비스를 전국 가맹점에 도입한다고 23일 밝혔다.


해외 간편결제 서비스는 이날부터 순차 적용되며, 외국인 관광객들은 본인 국가에서 사용 중인 모바일 결제 앱을 통해 이디야커피 매장에서 손쉽게 결제할 수 있다. 중국 본토의 위챗페이, 알리페이, 유니온페이, 주요 국가 통합 결제 게이트웨이 알리페이플러스, 대만의 라인페이 등 아시아 주요 간편결제 수단이 포함됐다.

이디야커피 해외간편결제 서비스 도입. 이디야커피

이디야커피 해외간편결제 서비스 도입. 이디야커피

이디야커피는 한국을 방문하는 외국인 관광객이 증가하는 추세에 발맞춰 다양한 글로벌페이 시스템을 확대 도입하고 있다. 특히 지난해 4월 대만의 결제 서비스 '타이완페이(TWQR)'를 프랜차이즈 업계 최초로 도입한 데 이어, 이번 간편결제 확대를 통해 해외 고객 맞춤형 결제 인프라를 본격 구축했다.


이디야커피 관계자는 "이번 해외 간편결제 서비스 도입은 외국인 관광객뿐 아니라 가맹점의 매출 활성화에도 기여할 것으로 기대된다"며 "앞으로도 다양한 결제 수단을 도입해 고객 편의를 높이고 글로벌 브랜드 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
