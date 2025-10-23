본문 바로가기
구윤철 “역내 정책공조 재확인…정상회의 성과로 잇겠다”

세종=이은주기자

입력2025.10.23 11:44

숏뉴스
구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 23일 “주요국 통상정책, AI(인공지능) 기술 패권 경쟁 등 글로벌 질서가 급변하는 상황에서, 인천 플랜 채택을 통해 역내 정책 공조와 협력의 중요성을 재확인했다”고 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

구 부총리 이날 인천 인스파이어 리조트 1층 마운틴 룸에서 열린 기자단과의 질의응답에 앞서 이같이 밝혔다. 구 부총리는 “이번 APEC(아시아·태평양 경제 협력체) 재무·구조개혁 장관회의는 한국이 의장국으로서 주도적으로 아젠다를 제시하고, AI 시대의 경제질서 변화에 대응하는 새로운 협력 패러다임을 제시한 의미 있는 회의였다”고 했다.


정부는 앞으로 5년간 APEC 재무트랙의 새로운 로드맵인 ‘인천플랜’을 제시했다. 인천플랜은 인공지능 대전환 시대의 혁신, 지속가능한 재정, 모두를 위한 포용적 성장을 핵심으로 제시했다. 구 부총리는 “정상회의를 앞두고 만장일치로 이루어낸 합의인 만큼 정상회의의 실질적 성과로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 했다. 그는 “(인천플랜)은 모두에게 고른 경제적 기회를 제공하는 내용을 재무트랙 최초로 주요 의제로 포함해 논의의 외연을 확장했다”며 “APEC 21개 회원이 만장일치로 이루어 낸 합의여서 그 의미가 더 크다”고 했다.

역내 구조개혁의 추진 방향을 논의한 구조개혁장관회의에 대해서는 “시장·기업환경 개선, AI 및 디지털 전환 촉진, 경제적 참여 확대를 통한 번영 증진 등을 주요 내용으로 하는 공동성명과 두 개의 부속서를 채택해, 역내 구조개혁 정책을 체계적으로 추진해 나갈 수 있는 기반을 마련했다”고 말했다.





세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr
