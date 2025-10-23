청주 롯데캐슬 시그니처, 25일 당첨자 서류접수 시작

11월 3일부터 3일 간 정당계약

청주시 흥덕구 강서동에서 분양 중인 '청주 롯데캐슬 시그니처'가 지난 22일 당첨자 발표를 마치고, 오는 10월 25일(토)부터 28일(화)까지 당첨자 자격확인 서류접수를 진행한다.

이번 단지는 청약 최고 경쟁률 17.6대 1(84㎡ 기준)을 기록하며 높은 관심을 받았다. 총 962세대 규모로, 전용 67㎡·76㎡·84㎡ 타입 중 459세대가 일반분양 물량이다.

'청주 롯데캐슬 시그니처'는 청주 중심 생활권과 인접한 입지에 위치해 우수한 생활·교통·교육 환경을 두루 갖췄다. 충청권 광역급행철도(CTX, 예정)와 오송역(KTX·SRT), 청주공항, 청주 고속·시외버스터미널 등이 인접해 광역 접근성이 탁월하며, 커넥트 현대, 롯데아울렛, 롯데마트, NC백화점 등 청주의 핵심 인프라를 누릴 수 있다.

또한 강서초·서현초·서현중 등 우수한 학군이 가까워 교육 환경이 우수하며, 강서 테크노시티 일반산업단지 조성 등으로 미래가치 또한 기대된다.

당첨자는 10월 25일(토)부터 28일(화)까지 자격확인 서류를 접수해야 하며, 이후 정당계약은 11월 3일(월)부터 5일(수)까지 진행 한다.

롯데건설 관계자는 "청주 롯데캐슬 시그니처는 브랜드 가치와 입지 경쟁력을 모두 갖춘 단지로, 높은 청약 경쟁률에 이어 향후 일정에서도 큰 관심이 기대된다"며 "정해진 기간 내 서류 접수와 계약 절차를 반드시 확인해달라"고 전했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



