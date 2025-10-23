본문 바로가기
Dim영역
부동산
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

개발·분양

청주 롯데캐슬 시그니처, 25일 당첨자 서류접수 시작

정진기자

입력2025.10.23 09:30

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

11월 3일부터 3일 간 정당계약

청주 롯데캐슬 시그니처, 25일 당첨자 서류접수 시작
AD
원본보기 아이콘

청주시 흥덕구 강서동에서 분양 중인 '청주 롯데캐슬 시그니처'가 지난 22일 당첨자 발표를 마치고, 오는 10월 25일(토)부터 28일(화)까지 당첨자 자격확인 서류접수를 진행한다.


이번 단지는 청약 최고 경쟁률 17.6대 1(84㎡ 기준)을 기록하며 높은 관심을 받았다. 총 962세대 규모로, 전용 67㎡·76㎡·84㎡ 타입 중 459세대가 일반분양 물량이다.

'청주 롯데캐슬 시그니처'는 청주 중심 생활권과 인접한 입지에 위치해 우수한 생활·교통·교육 환경을 두루 갖췄다. 충청권 광역급행철도(CTX, 예정)와 오송역(KTX·SRT), 청주공항, 청주 고속·시외버스터미널 등이 인접해 광역 접근성이 탁월하며, 커넥트 현대, 롯데아울렛, 롯데마트, NC백화점 등 청주의 핵심 인프라를 누릴 수 있다.


또한 강서초·서현초·서현중 등 우수한 학군이 가까워 교육 환경이 우수하며, 강서 테크노시티 일반산업단지 조성 등으로 미래가치 또한 기대된다.


당첨자는 10월 25일(토)부터 28일(화)까지 자격확인 서류를 접수해야 하며, 이후 정당계약은 11월 3일(월)부터 5일(수)까지 진행 한다.

롯데건설 관계자는 "청주 롯데캐슬 시그니처는 브랜드 가치와 입지 경쟁력을 모두 갖춘 단지로, 높은 청약 경쟁률에 이어 향후 일정에서도 큰 관심이 기대된다"며 "정해진 기간 내 서류 접수와 계약 절차를 반드시 확인해달라"고 전했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

국평 '41억'에 팔리는 은마아파트…1억8000만원만 더 내면 새 아파트 받는다[부동산AtoZ] 국평 '41억'에 팔리는 은마아파트…1억8000만원만 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배달의 지옥에 빠진 치느님4년새 '1만원' 가격 인상

천년한우, 가자미, 전복 오르나?…APEC 정상 만찬메뉴에 관심폭발

러닝 전성시대, 광화문·회현역엔 이것까지 생겼다

1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"

"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진

北, APEC 앞두고 미사일 도발…"새 무기체계 극초음속비행체 시험발사"

테슬라, 3분기 순이익 37%↓…매출은 분기 최대

새로운 이슈 보기