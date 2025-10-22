삼성, 구글·퀄컴과 손잡고 갤럭시 XR 출시…출고가 269만원

이미지·음성 등 동시인식

삼성전자가 22일 헤드셋 형태 '갤럭시 XR'을 출시했다. 사진제공=삼성전자 AD 원본보기 아이콘

삼성전자가 22일 '갤럭시 XR(Galaxy XR)'을 출시하며 스마트글라스 시장에 도전장을 던졌다. 삼성전자와 구글, 퀄컴이 공동 개발한 '안드로이드 XR' 플랫폼을 처음 탑재한 제품으로, 현실과 가상을 오가며 음성·시선·제스처로 제어하는 새로운 AI 경험을 제공한다. 특히 이날 출시되는 애플 '비전 프로'에 맞서는 디바이스로, 빅테크 기업들이 격전을 벌이고 있는 XR 시장에서 본격 기술 경쟁에 나섰다는 점에서 주목된다.

삼성전자는 이날 서울 서초구 '삼성 강남'에서 미디어 브리핑을 열고 제품을 공개했다. 이번 '갤럭시 XR'은 AI와 XR이 결합된 차세대 컴퓨팅 플랫폼으로서 기술 실증무대 성격이 강하다. 삼성은 이를 출발점으로 향후 스마트 글라스 등 다양한 폼팩터로 안드로이드 XR 생태계를 확장할 계획이다. 임성택 삼성전자 한국총괄 부사장은 "이번 제품에서 가장 중요한 것은 AI와 XR의 만남"이라면서 "두 기술의 빠른 진화 속에서 삼성과 구글이 만났을 때 고객들은 제품과 서비스에서 가장 차별화된 경험을 할 수 있을 것"이라고 말했다.

갤럭시 XR은 헤드셋 형태의 확장현실(XR) 기기로, 텍스트·이미지·음성·영상 등 다양한 입력을 동시에 인식하는 멀티모달 AI 기술이 핵심이다. 예를 들어 사용자는 유튜브에서 원하는 영상을 찾아달라고 말한 뒤 시선으로 영상을 선택하고 손가락을 맞닿게 하는 제스처로 실행할 수 있다. 구글의 '제미나이(Gemini)'와 실시간 대화형 AI '제미나이 라이브(Gemini Live)'가 탑재돼 사용자의 시선과 주변 환경을 인식하고 맥락을 파악해 자연스럽게 작업을 수행한다. 출고가는 269만원으로, 경쟁 모델인 애플의 '비전 프로'(499만원)의 절반 수준이다.

최원준 삼성전자 MX사업부 사장은 "갤럭시 XR은 모바일 AI의 무한한 가능성을 현실로 확장하는 제품"이라며 "안드로이드 XR을 기반으로 새로운 모바일 생태계를 구축할 것"이라고 말했다.

안드로이드 XR 플랫폼은 기존 안드로이드 앱과 호환된다. 구글 지도·포토·유튜브 XR 등 기본 앱은 물론 기존 스마트폰용 앱도 XR 환경에서 구현된다. 사미르 사맛 구글 안드로이드 생태계 부문 사장은 "안드로이드 XR은 제미나이 시대를 위한 새로운 플랫폼"이라며 "탐색과 연결, 창작의 방식을 바꾸는 계기가 될 것"이라고 강조했다.

갤럭시 XR은 인체공학적으로 설계된 545g의 경량 헤드셋으로, 균형 잡힌 착용감과 몰입형 시야를 구현했다. '퀄컴 스냅드래곤 XR2+ 2세대(Gen 2)' 칩셋과 정밀 센서·마이크·카메라가 탑재돼 사용자의 머리, 손, 눈의 움직임을 실시간으로 인식한다. 저시력 사용자의 경우 도수형 인서트 렌즈(14만원)를 맞춤 제작해 자석처럼 붙여 사용하면 된다. 전국 '다비치 안경' 매장에서 자신에게 맞는 도수 검사를 하고 주문하면, 렌즈를 수령할 수 있다.

구글 지도에서는 몰입형 3D 지도로 원하는 장소를 대화형으로 탐색할 수 있고, 구글 포토에서는 기존 2D 이미지를 입체감 있는 3D로 감상할 수 있다. 현실 화면을 그대로 볼 수 있는 '패스 스루(Pass Through)' 상태에서는 눈앞 사물을 '서클 투 서치' 기능으로 즉시 검색할 수도 있다.

구매 고객에게는 ▲제미나이 AI 프로 ▲유튜브 프리미엄 ▲구글 플레이 패스 ▲쿠팡플레이 스포츠패스 ▲티빙 프리미엄 등 OTT·생산성 구독 혜택 10종을 제공한다. 제품은 한국과 미국에서 동시 출시되며, 삼성닷컴에서 구매할 수 있다. 최대 36개월 무이자 할부 혜택이 적용되며, 전국 7개 삼성스토어에서 체험존이 운영된다.

삼성전자는 B2B 분야에서도 XR 기술을 확장한다. 삼성중공업과는 갤럭시 XR을 활용한 가상 조선 훈련 솔루션 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 신입 엔지니어가 가상 공간에서 선박 엔진 점검 등 훈련을 충분히 거친 뒤 실전에 투입될 수 있도록 지원하는 방식이다.





