하나은행, 2025년 3분기 누적 전 은행권 퇴직연금 증가 1위

2024년말 대비 적립금 3.83조 증가

2023년부터 2년 연속 전 금융권 적립금 증가 1위

하나은행은 2025년 3분기 누적 은행권 퇴직연금 적립금 증가 1위를 달성했다고 22일 밝혔다.

금융감독원 통합연금포탈 퇴직연금 비교공시에 따르면, 2025년 9월 말 하나은행의 퇴직연금 적립금은 총 44조 1083억원으로, IRP 2조 6583억원과 확정기여형(DC) 1조 1586억원 증가에 힘입어 전년 말 대비 3조 8349억원 증가했다.

하나은행은 지난 2023년과 2024년 2년 연속 전 금융권에서 퇴직연금 적립금 증가 1위를 기록한 데 이어 2025년에도 매분기마다 은행권 적립금 증가 1위를 달성했다.

이와 더불어, 하나은행은 2025년 3분기 확정기여형(DC) 원리금비보장 부문 운용 수익률에서도 17.18%로 시중은행 1위를 기록했다.

이러한 꾸준한 성과는 대면과 비대면을 아우르는 하나은행만의 차별화된 손님 맞춤형 연금자산관리 서비스 제공의 결과라는 것이 하나은행 측의 설명이다.

우선, 하나은행은 지난 8월부터 연금 전문 컨설턴트가 상담 전용 차량과 함께 손님이 원하는 시간과 장소로 직접 찾아가는 '움직이는 연금 더드림 라운지'를 운영하고 있다. 이를 통해 영업점 방문이 어려운 원거리 소재 퇴직연금 손님에게 전문적인 대면 상담을 제공하며 큰 호응을 얻고 있다.

또한, 지난 3월 금융권 최초로 AI 기반 '로보어드바이저 투자일임 서비스'를 개시했으며, 지난 4월에는 은행권 최초로 카카오톡을 통해 맞춤형 투자 포트폴리오를 제공하는 '하나 MP 구독 서비스'를 출시하는 등 비대면 채널에서도 손님들이 쉽고 편리하게 연금자산을 관리할 수 있도록 차별화된 서비스를 제공하고 있다.

하나은행 연금사업단 관계자는 "하나은행을 연금자산관리의 든든한 동반자로 선택해주신 손님들의 성원에 힘입어 퇴직연금 적립금 증가 1위를 달성할 수 있었다"며 "앞으로도 손님의 연금자산이 안정적이고 체계적으로 운용될 수 있는 맞춤형 서비스를 지속적으로 제공하겠다"고 밝혔다.

한편, 하나은행은 오는 27일부터 11월 말까지 손님의 퇴직연금 수익률 제고를 위한 '가을 빛 혜택! 연금 어썸 리워즈' 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 중 하나은행 상품 전문가가 엄선한 '이달의 테마상품'을 매수하고 미션에 참여한 손님을 대상으로 추첨을 통해 ▲2만 하나머니(100명) ▲1만 하나머니(300명) ▲스타벅스 커피 쿠폰(1000명)을 제공한다.

이벤트에 관한 자세한 내용은 하나은행 대표 모바일 앱 '하나원큐' 또는 하나은행 고객센터에서 확인할 수 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



