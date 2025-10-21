구미시새마을회·전국소기업총연합회,지역 상생협력 맞손

자원 공유와 협력사업 발굴로 지역경제 활성화 추진

지역상권 살리기·새마을운동 확산에 힘 모은다

구미시새마을회(회장 하준호)와 전국소기업총연합회 구미시지부(회장 김춘희)가 지난 20일 구미시새마을회관 3층 회의실에서 지역경제 활성화와 상생협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 양 단체가 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 자원을 공유하고, 지속 가능한 협력사업을 발굴·추진함으로써 지역 발전과 공동 번영을 이루겠다는 뜻을 모은 것이다.

협약 주요 내용은 ▲구미시 지역발전 및 지역 상권 살리기 운동 협력 ▲새마을정신을 기반으로 한 새마을운동 및 교육 활성화 ▲상생과 친선을 통한 상부상조사업 추진 등이다.

이날 협약식에는 하준호 구미시새마을회장과 김춘희 전국소기업총연합회 구미시지부 회장을 비롯한 양 단체 관계자 16명이 참석해 자리를 빛냈다. 협약식 이후에는 지역 상권 활성화와 상생협력 방안을 주제로 간담회가 이어졌다.

구미시새마을회 하준호 회장과 전국소기업총연합회 구미시지부 김춘희 회장은 "이번 업무협약을 통해 양 단체가 가진 역량과 자원을 적극적으로 결합하여 구미 지역 경제 활성화와 새마을운동 확산에 시너지를 창출할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 지속적인 교류와 협력을 통해 지역 사회에 기여하겠다"고 밝혔다.

한편 구미시새마을회는 새마을지도자구미시협의회, 구미시새마을부녀회, 직장공장새마을운동구미시협의회, 새마을문고구미시지부, 청년새마을연대, 새마을교통봉사대구미시지대, 구미시새마을여성합창단, 구미시새마을회산악회로 구성돼 있으며,'함께 새마을, 미래로! 세계로!'라는 비전 아래 지역사회 발전과 새마을운동 가치 확산을 위해 활발히 활동하고 있다.





