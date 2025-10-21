구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 21일 인천 중구 인스파이어 리조트에서 열린 '경제발전경험 공유사업(KSP) 성과공유 컨퍼런스'에 참석해 개회사 하고 있다.
[포토] 경제발전경험 공유사업 성과공유 컨퍼런스 개최
2025년 10월 21일(화)
