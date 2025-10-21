[포토] 모두발언하는 구윤철 경제부총리

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 21일 인천 중구 인스파이어 리조트에서 열린 '2025 APEC 재무·구조개혁장관회의'에 참석해 개회사 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>