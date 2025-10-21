본문 바로가기
케이뱅크, 하반기 채용연계형 인턴 모집

부애리기자

입력2025.10.21 09:03

케이뱅크, 하반기 채용연계형 인턴 모집
케이뱅크는 겨울방학 동안 인턴십 활동을 수행할 채용연계형 인턴을 모집한다고 21일 밝혔다.


모집직무는 ▲백엔드 개발(테크·Tech) ▲상품·서비스(Biz/Marketing) ▲사용자경험(UX) ▲리스크(Risk) 등 총 4개 직군이다. 특히 이번 모집에는 생성형 인공지능(AI) 활용, 문서 자동화 등 AI 역량이 직군과 무관하게 공통으로 포함됐다.

채용연계형 인턴은 2022년부터 시작해 매년 두 자릿수 규모로 운영되고 있으며 올해부터는 상반기와 하반기 두 차례로 나눠 확대 진행된다.


채용된 인턴은 1월부터 두 달간 현업팀에 배치돼 실무 경험을 쌓는다. 실무형 프로젝트도 함께 운영된다. 또한 빠른 성장과 적응을 지원하기 위해 소속 팀의 선배 직원과 1대 1 밀착 멘토링 프로그램이 진행된다. 인사팀 주관의 사회초년생을 위한 사회생활 기초교육도 이뤄져 사회초년생들의 적응을 돕는다.


채용 절차는 '서류접수-역량 검사-면접' 세 단계로 이뤄지며, 테크 분야는 코딩테스트, UX 분야는 사전과제를 준다. 모집 대상은 기졸업자 및 2026년 2월 졸업 예정자, 기졸업자의 경우도 경력 2년 이하인 경우에는 지원할 수 있다. 서류전형은 이달 27일까지 케이뱅크 채용 홈페이지에서 접수할 수 있다.

케이뱅크는 인턴십에 관심 있는 예비 지원자들을 위해 22일에는 하루 동안 카카오톡 오픈채팅방을 운영한다. 직무, 전형 과정 등 궁금한 점을 인사담당자와 실무진이 직접 답변할 예정이며, 누구나 채용홈페이지와 채용공고 페이지에 올라오는 링크를 통해 참석할 수 있다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

