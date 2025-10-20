[날씨]내일 아침 더 춥다…체감온도 서울 2도, 경기 양주·파주 영하 1도

화요일인 21일 오전은 월요일보다 날씨가 더 추울 전망이다.

21일 오전 최저기온은 1~14도, 오후 최고기온은 14~20도로 예상된다.

바람도 거세 체감온도가 기온보다 낮을 것으로 예측된다. 경기 양주·파주의 오전 최저기온은 1도, 체감온도는 영하 1도로 내려갈 것으로 보인다.

서울은 오전 기온이 4도까지 떨어지고, 체감온도는 2도로 예상된다. 오후 최고기온도 15도에 머물 것으로 보인다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 인천 4도·14도, 대전 7도·16도, 광주 10도·16도, 대구 10도·18도, 울산 13도·18도, 부산 14도·20도다.

기온은 22일까지 평년기온(최저 5~14도, 최고 19~23도)보다 낮은 온도로 머물다가 23일부터 평년기온 위로 올라가겠다. 22일은 오전 최저기온과 오후 최고기온이 3~14도와 14~22도, 23일은 6~15도, 14~23도로 예측된다.

20일 강원 설악산 고지대엔 눈이 내려 쌓이기도 했다. 강원 영동에는 21일 오전까지, 경북 동해안·경북북동산지·경남동부에는 21일 오후 늦게까지 비가 이어질 전망이다.

바다엔 풍랑이 거셀 것으로 보인다. 서해남부앞바다·서해중부먼바다·동해중부해상·동해남부북쪽해상·울산앞바다·남해동부앞바다엔 21일까지, 서해남부먼바다(남쪽바깥먼바다 제외)·남해서부서쪽먼바다·제주서부앞바다·제주남쪽안쪽먼바다엔 당분간 바람이 시속 30~70㎞로 거세게 불고 물결이 1.5~4.0m로 높게 일겠다.

서해남부남쪽바깥먼바다, 제주남쪽바깥먼바다, 동해남부남쪽먼바다, 남해동부먼바다 등에는 파고가 5m 넘는 물결이 칠 수도 있으니 유의해야 한다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



