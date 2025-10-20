본문 바로가기
Dim영역
정치
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

[포토] 민주당 사법개혁특위, 사법개혁안 발표

김현민기자

입력2025.10.20 14:48

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 민주당 사법개혁특위, 사법개혁안 발표
AD
원본보기 아이콘

정청래 더불어민주당 대표가 20일 국회에서 사법개혁특별위원회 사법개혁안 발표에 앞서 발언하고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배움이지" 눈부신 전진중인 우한 [규제없는도시, 메가샌드박스]③ 한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

가을야구 티켓, 암표상 1명이 6700만원어치 싹쓸이

"오렌지색 좋아 샀는데 핑크색 됐어" 아이폰17 프로 변색 논란

"돈 모아 집값 안정되면 집 사라" 이상경 국토차관 발언 '입길'

"너무 과도해" 기프티콘에 또 운다…카톡에 주는 수수료까지 세금 매겨

2년 만에 5대→400대 '완전 무인' 자율주행…우한이 보여준 중국식 속도

①10월은 동결…11월 인하 66.7% vs "인하 끝났다"

새로운 이슈 보기