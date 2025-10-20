본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

정일균 대구시의원 "대구화장장 인근 주민에 사용료 면제해야"…조례안 대표발의

영남취재본부 구대선기자

입력2025.10.20 14:24

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대구시의회 정일균 의원(국민의힘·수성구1)은 20일 제320회 임시회에서 포화 상태에 이른 공설봉안당의 안장 여력을 확보하고 화장시설인 명복공원 인근 주민 지원을 위한 근거를 마련하기 위해 '대구광역시 장사시설의 설치 및 운영 조례 일부개정조례안'을 대표 발의했다.


현재 대구시 공설봉안당은 약 3만 700여 기를 봉안할 수 있으나, 이미 포화 상태에 이르러 향후 안장 수요를 충분히 감당하기 어려운 실정이다. 또한 수성구 명복공원은 대구시가 낙후된 시설을 개선하기 위해 현대화 사업을 오래전부터 추진해 왔으나, 그동안 주민 반대 등으로 사업이 지연돼왔다.

대구시의회 정일균 의원

대구시의회 정일균 의원

AD
원본보기 아이콘

정 의원은 공설봉안당에 안치된 유골을 공설자연장지로 이관할 수 있도록 해 안치 공간 부족 문제를 해소할 수 있는 제도적 기반을 마련하고, 인근 지역 주민에 대한 지원의 일환으로 화장시설 이용 부담을 경감할 수 있는 근거를 마련함으로써 사업 추진 동력을 확보하고 지역 사회와의 상생을 도모코자 했다.

이번 개정 조례안은 △공설봉안당 안치 유골의 공설자연장지 이전 허용 △명복공원 현대화 사업 인근 지역(고모동, 만촌2·3동) 주민에 대한 화장시설 사용료 면제 △합장묘 설치기간 관련 단서 삭제 등을 주요 내용으로 담고 있다.


정일균 의원은 "공설봉안당과 명복공원은 시민의 삶과 직결되는 매우 중요한 공간"이라며, "안장 여력 부족 문제는 시민들의 장례 문화와 직결되는 사안이고, 명복공원 현대화는 보다 안전하고 쾌적한 장례 환경을 마련하기 위한 필수 과제"라고 강조했으며, "앞으로도 시민들의 불편을 줄이고 삶의 질을 높일 수 있는 실질적 제도 마련에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배움이지" 눈부신 전진중인 우한 [규제없는도시, 메가샌드박스]③ 한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

가을야구 티켓, 암표상 1명이 6700만원어치 싹쓸이

"오렌지색 좋아 샀는데 핑크색 됐어" 아이폰17 프로 변색 논란

"돈 모아 집값 안정되면 집 사라" 이상경 국토차관 발언 '입길'

"너무 과도해" 기프티콘에 또 운다…카톡에 주는 수수료까지 세금 매겨

2년 만에 5대→400대 '완전 무인' 자율주행…우한이 보여준 중국식 속도

①10월은 동결…11월 인하 66.7% vs "인하 끝났다"

새로운 이슈 보기