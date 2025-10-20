“수산식품업계, AI 혁명 시작됐다!” 영덕 로하스센터, 생성형 AI 교육 실시

주니어-시니어 협력방식… 학습효과 극대화

경북 영덕군 로하스수산식품지원센터가 빠르게 변화하는 디지털 마케팅 환경에 발맞춰 지역 수산식품기업의 경쟁력 강화를 위해 '생성형 AI를 활용한 마케팅 역량 강화' 교육을 시행했다.

이번 교육은 영덕군이 지원하고 대구한의대학교 산학협략단이 위탁 운영하는 영덕로하스수산식품지원센터의 육성 사업 '영덕 수산식품기업(氣UP) 드림데이 (Dream Day)'의 세부 행사로, 지난 15일 강구정보고등학교 크리에이티브스튜디오에서 관내 식품기업 대표자와 재직자 15여명이 참여한 가운데 이뤄졌다.

교육은 디지털융합교육원의 유인숙 지도교수가 강사로 초빙돼 △AI 이해와 마케팅 활용 개론 △생성형 AI를 활용한 자료조사·요약 △AI 기반 콘텐츠 제작 실습 등으로 기업 현장에서 즉시 활용할 수 있는 맞춤형 내용으로 구성돼 참여자들의 좋은 반응을 얻었다.

특히 강구정보고등학교 학생들이 함께 참여해 컴퓨터 활용에 어려움을 느낄 수 있는 연령대의 기업 대표자들이 학생들의 도움과 교류를 통해 서로 협력하는 방식으로 교육이 이뤄져 더욱 뜻이 깊었다.

김광열 군수는 "AI는 더 이상 선택이 아닌 기업 경쟁력 강화를 위한 필수 도구"라고 강조하며 "이번 교육으로 지역 기업들이 디지털 전환 시대에 효과적으로 대응하고, AI 활용으로 마케팅 효율을 극대화하는 실질적인 계기가 됐기를 바란다"라고 전했다.





