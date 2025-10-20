본문 바로가기
Dim영역
정치
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

[포토] 국감 업무보고하는 이억원 금융위원장

김현민기자

입력2025.10.20 11:39

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 국감 업무보고하는 이억원 금융위원장
AD
원본보기 아이콘

이억원 금융위원장이 20일 국회 정무위원회에서 열린 금융위원회 등에 대한 국정감사에서 업무보고를 하고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배움이지" 눈부신 전진중인 우한 [규제없는도시, 메가샌드박스]③ 한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

"오렌지색 좋아 샀는데 핑크색 됐어" 아이폰17 프로 변색 논란

패스트트랙으로 출국 '최대 5분'…이스탄불공항 가보니

"너무 과도해" 기프티콘에 또 운다…카톡에 주는 수수료까지 세금 매겨

'비계 목살' 항의하니 "중량 맞춰 나왔다"…"이래서 제주 안가요"

IMF "한국 1인당 GDP, 대만에 추월 당해…올해 37위"

10월 내내 하루도 빠짐없이 사들였다…외국인 매수세에 잘나가는 한국전력

새로운 이슈 보기