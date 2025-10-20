[2025국감]이창용 "부동산 시장 과열, 종합 정책으로 막아야"

"한은, 부동산 시장에 불 지피는 역할 하지는 않을 것"

지역간 교육 격차 등 서울 유입 줄일 정책 필요

이창용 한국은행 총재가 부동산 시장 과열은 종합 정책으로 막아야 한다고 강조했다.

이창용 한국은행 총재가 20일 서울 중구 한은에서 열린 국회 기획재정위원회의 한은에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이 총재는 20일 국회 기획재정위원회의 한은 국정감사에서 부동산 시장 관련 박대출 국민의힘 의원 등의 질의에 이같이 답변했다. 이 총재는 "부동산 문제는 어느 한 정책으로 해결하기에는 너무 복잡한 문제가 됐다"며 "이번 (10·15) 대책은 시간이 좀 지나서 효과를 봐야 하겠으나, 큰 틀에서는 지금 방향에서 뭔가 변화가 없으면 우리나라에서 부동산 가격이 차지하는 소득 대비 비율, 수도권 집중, 가계부채 등 사회에 미치는 영향이 클 것"이라고 말했다.

한은 입장에서는 유동성을 더 늘림으로써 부동산 시장에 불을 지피는 역할을 하지는 않을 것이라고 말했다. 이 총재는 "정책 변화가 있을 때 피해 보는 사람에 대한 보완 정책이 필요하다"고 덧붙였다.

이 총재는 집값에 영향을 미치는 지역 간 교육 격차 문제에 대한 박홍근 더불어민주당 의원의 지적에 대해서도 동의하면서 "서울에 아무리 집을 많이 짓더라도 서울로 유입하는 인구가 계속돼서는 공급 따라갈 수 없다"며 "공급을 늘려야 하지만, 정책적으로 서울 유입 인구를 줄여 줄 수 있어야 한다. 그래야 부동산 가격을 잡을 수 있다고 본다"고 말했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr



