"오렌지색 좋아 샀는데 핑크색 됐어" 아이폰17 프로 변색 논란

애플의 아이폰17 프로 '코스믹 오렌지' 색상이 분홍빛으로 변색되는 현상이 포착됐다. 일각에서는 알루미늄 프레임 산화나 코팅 불량 가능성이 제기되며 논란이 커지고 있다.

아이폰17 프로 코스믹 오렌지 컬러가 변색된 모습. 애플 홈페이지, 레딧 AD 원본보기 아이콘

최근 미국 IT 전문매체 톰스가이드는 "아이폰17 프로 및 프로 맥스의 코스믹 오렌지 색상이 핑크 또는 로즈골드로 변하고 있다는 사례가 등장했다"고 보도했다.

코스믹 오렌지는 애플이 새롭게 선보인 주황빛 색상이다. 하지만 최근 미국 온라인 커뮤니티인 레딧에서 "오렌지를 원했는데 핑크 아이폰이 됐다"는 글이 올라오며 불량 가능성이 제기됐다. 공개된 사진을 보면 후면 카메라 돌출부인 플래토(plateau)와 프레임 주변에서 변색이 나타난 모습이다. 이후 다른 사용자들도 자신의 기기에서도 비슷한 현상이 나타났다며 사진을 공유했다.

아이폰17프로 코스믹 오렌지 색상이 며칠 만에 핑크빛으로 변했다는 이용자들의 불만이 게시되고 있다. 인스타그램 원본보기 아이콘

다만 모든 아이폰17 프로에서 동일한 현상이 나타나는 것은 아니다. 매체는 "자사 테스트용 코스믹 오렌지 아이폰17 프로에는 현재까지 이상이 없다"며 "3주째 사용 중인 또 다른 기자 역시 색 변화는 없었다"고 전했다.

일각에서는 변색의 원인이 알루미늄 프레임의 산화일 것이라고 추측도 나온다. 금속 표면을 공기와 접촉하지 않도록 막는 보호 코팅층이 제대로 도포되지 않은 경우 변색이 생길 수 있다는 것이다. 아이폰17 시리즈는 알루미늄 디자인을 적용했는데, 방열 효과는 뛰어나지만 경도가 낮아 스크래치엔 취약한 재질이다.

한 레딧 이용자는 "기술 및 하드웨어 관련 상담을 받을 수 있는 애플스토어의 지니어스 바에서 근무한 경험이 있다"며 "예전 맥북에서도 알루미늄 변색 사례가 있었고, 애플은 보증 기간 내 일반 수리 절차로 대응했다"고 밝혔다.

문제가 발생한 경우 이용자들은 기기 변색 부분을 기록해 애플 고객센터나 매장에 신고하는 것이 좋다고 매체는 조언했다. 보증 기간 내라면 애플이 교체 또는 수리로 대응할 가능성이 있어서다.

애플 측은 이같은 논란에 대해 아직 공식 입장을 밝히지 않았다. 매체는 "판매량이 많음에도 보고 사례가 드물다는 점에서 문제의 범위가 제한적일 수 있다"며 "애플에 의견을 전달했으며, 회사 측의 답변이 오면 업데이트할 예정"이라고 했다.

