전북도, 2차 소비쿠폰 19일 기준 1,546억 지급

호남취재본부 백건수기자

입력2025.10.20 11:48

154만5,798건 신청…오는 31일까지 접수

전북도가 2차 민생회복 소비쿠폰이 지난 19일을 기준으로 총 154만5,798건, 1,546억원 규모의 신청이 접수됐다.

전북도청 전경.전북도 제공

전북도청 전경.전북도 제공

20일 도에 따르면 지난 19일 기준 규모는 전체 지급 규모 1,627억원 중 95%에 해당하는 수치다.


2차 소비쿠폰의 신청은 온·오프라인 모두 오는 31일 오후 6시까지 가능하다. 1차, 2차 소비쿠폰의 사용기한은 모두 내달 30일까지며, 사용하지 않은 소비쿠폰은 소멸된다.

도는 미신청자를 최소화하기 위해 '찾아가는 신청 서비스'를 운영하고 있다. 특히 고령자, 장애인, 거동이 불편한 주민이 주민센터에 요청할 경우, 담당 공무원이 직접 방문해 신청서 작성 및 절차를 안내하고 있다. 또 이를 통해 도내 전 지역의 신청 접근성을 높이고, 소외계층 없이 모두가 혜택을 받을 수 있도록 행정 지원을 강화하고 있다.


김인태 기업유치지원실장은 "아직 2차 소비쿠폰을 신청하지 않은 도민은 기한 내 신청을 요청드린다"며 "찾아가는 신청을 통해 많은 도민이 소비쿠폰 혜택을 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
