장동혁 국민의힘 대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 장동혁 "10·15 대책은 부동산 테러…남은 것은 세금폭탄"
2025년 10월 20일(월)
장동혁 국민의힘 대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"연봉 2억 줄게, 삼성·SK하닉 출신 환영"…대놓고 韓에 러브콜 보낸 '이 회사'
한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배움이지" 눈부신 전진중인 우한 [규제없는도시, 메가샌드박스]③
'광대가 매직으로 써 넣은 가짜'…삼성전자, 줄소송 당한 中TV 직격
"너무 과도해" 기프티콘에 또 웁니다…카톡에 주는 수수료까지 세금 매긴다
'5분 출국' 이룬 이 공항…인천은 보안검색만 3시간인데 "위화감 조성" 도입 NO[르포]
박홍근 "차출설·영입설은 개념없는 접근, 후보 만드는 과정 중요"
"소다 아니라 쏘다예요" 미사일 펑펑 터지는 공군 '쏘다팝' 화제
'李정부 비판' 전한길, 후지산 앞에서 "중국 식민지 될 것" 1인 시위
"너무 과도해" 카톡에 주는 수수료까지 세금 매긴다…기프티콘에 또 웁니다