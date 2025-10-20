본문 바로가기
Dim영역
정치
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

[포토] 장동혁 "10·15 대책은 부동산 테러…남은 것은 세금폭탄"

김현민기자

입력2025.10.20 09:36

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 장동혁 "10·15 대책은 부동산 테러…남은 것은 세금폭탄"
AD
원본보기 아이콘

장동혁 국민의힘 대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배움이지" 눈부신 전진중인 우한 [규제없는도시, 메가샌드박스]③ 한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

패스트트랙으로 출국 '최대 5분'…이스탄불공항 가보니

박홍근 "차출설·영입설은 개념없는 접근, 후보 만드는 과정 중요"

안 친한 직장동료 결혼식 축의금 "얼마가 적당하죠?"

"소다 아니라 쏘다예요" 미사일 펑펑 터지는 공군 '쏘다팝' 화제

'李정부 비판' 전한길, 후지산 앞에서 "중국 식민지 될 것" 1인 시위

"너무 과도해" 카톡에 주는 수수료까지 세금 매긴다…기프티콘에 또 웁니다

한은 "WGBI 편입 시 韓에 최대 90조원 투자자금 유입"

새로운 이슈 보기