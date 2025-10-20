본문 바로가기
볼리비아 20년만에 '중도파' 대통령 당선…美연대 강화할 듯

차민영기자

입력2025.10.20 09:38

로드리고 파스 사실상 당선
20년 좌파 정부 종말
경제문제 당면…다음달 8일 취임

로드리고 파스 대통령 당선인이 19일(현지시간) 볼리비아 라파스의 한 투표소에서 한 지지자와 포옹하고 있다. EPA연합뉴스

로드리고 파스 대통령 당선인이 19일(현지시간) 볼리비아 라파스의 한 투표소에서 한 지지자와 포옹하고 있다. EPA연합뉴스

19일(현지시간) 치러진 남미 볼리비아 대통령 선거 결선 투표에서 중도 성향의 로드리고 파스(58) 후보가 우파 호르헤 키로가(65) 전 대통령을 누르고 당선됐다.


볼리비아 최고선거재판소는 대선 결선에서 개표율 90% 기준 파스 후보가 54.5%를 득표했다고 밝혔다. 현지 일간인 엘데베르와 방송 우니텔은 개표·득표율 추이상 파스 후보를 대통령 당선인으로 보도했다.

파스 대통령 당선인은 하이메 파스 사모라(86) 볼리비아 전 대통령(1989∼1993년 재임)의 아들이자 현 상원 의원이다. 그는 정부 권한 분산, 민간 부문 성장 촉진, 사회 복지 프로그램 유지 등 국가 위기 극복을 위한 신중한 접근법을 선호하고 있다는 평가를 받는다.


파스의 대통령 당선으로 1130만명의 볼리비아 주민은 2005년 대선 이후 20년 만에 사회주의 좌파 정권 대신 자유주의 중도·우파 성향 정권을 맞게 됐다. 볼리비아는 국가 주도 경제 체제하에서 진행된 무리한 국책 사업, 외환 정책 혼선에 따른 중앙은행의 달러 부족 사태, 관료의 무능과 부패 문제 등으로 총체적인 위기를 겪고 있다.


이는 라틴아메리카 대표 좌파 정당으로 꼽히던 사회주의운동당(MAS)이 에보 모랄레스(65) 전 대통령(2006∼2019년 재임)과 루이스 아르세(62) 현 대통령 집권으로 이어지는 기간 강한 영향력을 행사해 오다가 이번 1차 대선에서 정치적 분열과 맞물리며 유권자로부터 철저히 외면받는 결과로 이어졌다.

볼리비아 새 정부는 미국과의 관계 개선을 추진할 것으로 보인다. 파스 대통령 당선인은 유세 기간 미국을 찾아 도널드 트럼프 행정부 측과 접촉하며 일찌감치 미국과의 연대 강화 모색에 나선 바 있다. 파스 당선인은 다음 달 8일 취임할 예정이다. 임기는 5년이다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

