본문 바로가기
Dim영역
부동산
여성포럼
지식포켓
AK라디오

개발·분양

코리아신탁, 서울 상도14구역 재개발사업 시행 맡는다

최서윤기자

입력2025.10.20 09:18

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1191가구 규모

BS그룹 계열사 코리아신탁이 서울 동작구 상도동 상도 14구역 대규모 재개발사업의 사업시행자로 선정됐다.


코리아신탁은 동작구가 최근 상도14구역 주택정비형 재개발사업의 사업시행자로 코리아신탁을 지정·고시했다고 20일 밝혔다. 상도14구역은 상도동 일대 5만788㎡ 면적에 지하 3층~지상 29층 규모 공동주택 1191가구를 건립하는 사업이다.

상도14구역 주택정비형 재개발사업 조감도. BS그룹

상도14구역 주택정비형 재개발사업 조감도. BS그룹

AD
원본보기 아이콘

이 구역은 지난해 서울시가 발표한 '1차 신속통합기획' 후보지로 선정된 곳으로, 지난 4월 정비계획 및 구역지정을 마친 뒤 불과 6개월 만에 사업시행자 지정까지 완료됐다. 서울시 신속통합기획 사업지 중에서도 이례적으로 빠른 속도로 진행되는 사업으로 꼽힌다.


상도동 일대는 최근 모아타운과 재개발사업이 연이어 추진되며 약 1만 가구 규모의 신축 공급이 예정돼 있다. 여기에 서부선 경전철 건설과 동작구 종합행정타운(구청 신청사) 신축 등 교통·행정 인프라 개선 사업이 맞물리면서 상도14구역 사업성도 더욱 높아졌다는 평가다.


코리아신탁 관계자는 "올해 신월7동 1구역에 이어 1차 신속통합기획 대상지 중 두 개 현장을 당사가 맡게 됐다"며 "토지 등 소유자들의 신뢰에 보답하기 위해 투명하고 전문적인 사업 관리로 안정적인 사업 추진을 이어가겠다"고 말했다.

코리아신탁은 이번 상도14구역을 포함해 금정역세권1구역(지정개발자 사업시행 특례 적용)과 신월7동 1구역 등 서울·수도권 주요 입지 세 곳에서 사업시행자로 선정되며 신탁방식 도시정비사업 분야에서 입지를 강화하고 있다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배움이지" 눈부신 전진중인 우한 [규제없는도시, 메가샌드박스]③ 한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

패스트트랙으로 출국 '최대 5분'…이스탄불공항 가보니

박홍근 "차출설·영입설은 개념없는 접근, 후보 만드는 과정 중요"

안 친한 직장동료 결혼식 축의금 "얼마가 적당하죠?"

"소다 아니라 쏘다예요" 미사일 펑펑 터지는 공군 '쏘다팝' 화제

'李정부 비판' 전한길, 후지산 앞에서 "중국 식민지 될 것" 1인 시위

"너무 과도해" 카톡에 주는 수수료까지 세금 매긴다…기프티콘에 또 웁니다

"가을 건너 뛰고 겨울?" 전국 쌀쌀한 출근길…강원 높은 산지 첫눈 전망

새로운 이슈 보기