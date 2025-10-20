코리아신탁, 서울 상도14구역 재개발사업 시행 맡는다

1191가구 규모

BS그룹 계열사 코리아신탁이 서울 동작구 상도동 상도 14구역 대규모 재개발사업의 사업시행자로 선정됐다.

코리아신탁은 동작구가 최근 상도14구역 주택정비형 재개발사업의 사업시행자로 코리아신탁을 지정·고시했다고 20일 밝혔다. 상도14구역은 상도동 일대 5만788㎡ 면적에 지하 3층~지상 29층 규모 공동주택 1191가구를 건립하는 사업이다.

이 구역은 지난해 서울시가 발표한 '1차 신속통합기획' 후보지로 선정된 곳으로, 지난 4월 정비계획 및 구역지정을 마친 뒤 불과 6개월 만에 사업시행자 지정까지 완료됐다. 서울시 신속통합기획 사업지 중에서도 이례적으로 빠른 속도로 진행되는 사업으로 꼽힌다.

상도동 일대는 최근 모아타운과 재개발사업이 연이어 추진되며 약 1만 가구 규모의 신축 공급이 예정돼 있다. 여기에 서부선 경전철 건설과 동작구 종합행정타운(구청 신청사) 신축 등 교통·행정 인프라 개선 사업이 맞물리면서 상도14구역 사업성도 더욱 높아졌다는 평가다.

코리아신탁 관계자는 "올해 신월7동 1구역에 이어 1차 신속통합기획 대상지 중 두 개 현장을 당사가 맡게 됐다"며 "토지 등 소유자들의 신뢰에 보답하기 위해 투명하고 전문적인 사업 관리로 안정적인 사업 추진을 이어가겠다"고 말했다.

코리아신탁은 이번 상도14구역을 포함해 금정역세권1구역(지정개발자 사업시행 특례 적용)과 신월7동 1구역 등 서울·수도권 주요 입지 세 곳에서 사업시행자로 선정되며 신탁방식 도시정비사업 분야에서 입지를 강화하고 있다.





