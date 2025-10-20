GS건설 메이플자이, 조경대상 국토부 장관상 수상

단풍나무 활용한 디자인 경쟁력 인정받아

"리브랜딩 자이가 구축한 조경 디자인 성과"

메이플자이 단지 내부. GS건설

GS건설은 메이플자이를 통해 2025년 제15회 대한민국 조경대상에서 국토교통부 장관상을 수상했다고 20일 밝혔다.

대한민국 조경대상은 국토부와 환경조경발전재단이 공동 주최하는 행사다. 도시와 지역 사회에 쾌적한 생활환경을 제공하고, 삶의 질을 향상하는 우수한 조경 공간을 발굴하기 위해 시상한다. 1차 서류 심사, 2차 현장 평가, 3차 국민 참여 평가 총 3단계에 걸쳐 진행되며 국내 조경 분야에서는 가장 규모가 큰 시상식으로 평가된다.

대한민국 조경대상에서 국토교통부 장관상을 수상한 GS건설 메이플자이는 재건축 이전부터 단풍나무를 모티브로 차별화된 조경을 제시했다. GS건설이 2025년 준공해 서울시 서초구 잠원동에 공급한 메이플자이는 총 3307가구의 대규모 단지다.

GS건설 관계자는 "대한민국 조경대상에서 수상한 결과는 리브랜딩 이후 자이(Xi)가 새롭게 구축한 조경 디자인의 방향성과 실체에 대한 성과"라며 "자이 고유의 철학과 기준을 담은 디자인을 지속적으로 선보일 것"이라고 밝혔다.

한편, GS건설은 지난달 미국 IDEA 디자인 어워드 수상 포함, 독일 iF 디자인 어워드, 레드닷 디자인 어워드 등 올해 세계 3대 디자인 어워드를 모두 석권했다.





이정윤 기자



