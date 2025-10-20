본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
여성포럼
지식포켓
AK라디오

자동차

제네시스, 2026 GV70 출시…소음·진동 낮춰

전영주기자

입력2025.10.20 09:11

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

제네시스 브랜드가 럭셔리 중형 스포츠유틸리티차량(SUV) GV70의 연식변경 모델 '2026 GV70'를 20일 출시했다.


2026 GV70

2026 GV70

AD
원본보기 아이콘


2026 GV70는 이용자 의견을 반영해 NVH(소음·진동·충격) 성능을 끌어올린 것이 특징이다. '언더 커버 흡음재'를 기본 탑재했고, 2.5 터보 모델에는 엔진 진동 전달을 줄여주는 '엔진 서포트 댐퍼'를 추가했다.

또한 제네시스는 이용자 선호도를 반영해 패키지 구성을 변경했다. 기존 GV70 가솔린 2.5 터보 19인치 휠 모델 '스포츠 패키지'에 포함했던 전자식 차동제한 장치(e-LSD)를 선택 사양으로 변경해 선택 폭을 넓혔다. 스포츠 패키지의 몰딩부 소재·색상은 제네시스 블랙 라인업과 동일하게 바꿨다.


'스탠다드 디자인'의 시트에 천연 가죽 적용범위를 확대했으며 '스포츠 디자인 셀렉션 II'의 '옵시디언 블랙/바닐라 베이지 투톤' 조합에 그레이 스티치를 더한 신규 실내 색상을 추가하는 등 디자인 고급스러움을 높였다.


2026 GV70의 판매 가격은 가솔린 2.5 터보 5318만원(2WD·개별소비세 3.5% 기준), 가솔린 3.5 터보 5860만원이다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배움이지" 눈부신 전진중인 우한 [규제없는도시, 메가샌드박스]③ 한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

패스트트랙으로 출국 '최대 5분'…이스탄불공항 가보니

박홍근 "차출설·영입설은 개념없는 접근, 후보 만드는 과정 중요"

안 친한 직장동료 결혼식 축의금 "얼마가 적당하죠?"

"소다 아니라 쏘다예요" 미사일 펑펑 터지는 공군 '쏘다팝' 화제

'李정부 비판' 전한길, 후지산 앞에서 "중국 식민지 될 것" 1인 시위

"너무 과도해" 카톡에 주는 수수료까지 세금 매긴다…기프티콘에 또 웁니다

"가을 건너 뛰고 겨울?" 전국 쌀쌀한 출근길…강원 높은 산지 첫눈 전망

새로운 이슈 보기