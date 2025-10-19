본문 바로가기
광주 아파트 주차장서 흉기 살해 40대 체포(종합)

호남취재본부 송보현기자

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.10.19 18:06

광주 광산경찰서 전경.

가정사 문제로 아파트 주차장에서 상대방을 살해한 40대 남성이 경찰에 체포됐다.


광주 광산경찰서는 흉기를 휘둘러 30대 남성을 숨지게 한 혐의(살인)로 40대 남성 A씨를 현행범 체포했다고 19일 밝혔다.

A씨는 이날 오전 8시 39분께 광주 광산구 한 아파트단지 주차장에서 B씨에게 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받고 있다. 흉기에 크게 다친 B씨는 심정지 상태로 병원으로 이송됐다가 숨졌다.


A씨는 가정사에 얽힌 B씨를 자신의 거주지로 찾아오게 한 뒤 이러한 일을 벌인 것으로 조사됐다.


사건 현장에서 A씨를 체포한 경찰은 정확한 사건 경위를 조사한 뒤, 구속영장을 신청할 예정이다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
