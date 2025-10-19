전남 영암 출신 김세영 5년 만에 'LPGA 투어 우승'

최종 24언더파 기록…BMW 챔피언십 정상
'와이어 투 와이어'달성 ·통산 13번째 우승
김세영이 지난 16일 전남 해남군 파인비치 골프링크스에서 열린 LPGA 투어 BMW 레이디스 챔피언십 1라운드 1번 홀에서 첫 티샷을 하고 있다. 심진석 기자
전남 영암이 고향인 김세영이 국내에서 치러진 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 5년만에 우승컵을 안았다.
김세영은 19일 전남 해남군 파인비치 골프링크스(파72·6,785야드)에서 열린 LPGA 투어 BMW 레이디스 챔피언십(총상금 230만달러) 넷째 날 4라운드에서 버디 6개, 보기 1개를 기록, 최종 합계 24언더파 264타로 2위 하타오카 나사(일본·20언더파 268타)를 제치고 우승을 차지했다.
대회 1라운드부터 선두로 치고나간 김세영은 이후 단 한 차례도 1위를 놓치지 않고 '와이어 투 와이어' 우승을 만들어냈다. 대회 우승 상금 34만5,000달러(약 4억9,200만원)도 챙겼다.
김세영이 LPGA 투어에서 우승한 건 통산 13번째이며 2020년 11월 펠리컨 챔피언십 이후 약 5년 만이다.
한편 김세영은 대회 개막에 앞서 "고향팬들께 우승 선물을 쏘겠다" 고 약속해 눈길을 끌었었다.
호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
