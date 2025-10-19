"고객 돈으로 투자 수익 400억원"…스타벅스 선불금 6년간 2.6조

전자금융법 적용안돼 관리 사각지대

스타벅스코리아의 최근 약 6년간 선불충전금 규모가 2조6000억원에 달하고, 이를 통해 거둔 이자 및 투자 수익이 408억원에 육박하는 것으로 나타났다.

19일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 강민국 의원실이 금융감독원 등에서 받은 '스타벅스코리아 선불충전금 규모 및 현금성 자산 운용 내역'에 따르면 2020년부터 올해 8월까지 선불충전 건수는 8113만건, 선불충전금 총액은 2조6249억원으로 집계됐다.

선불충전금 규모는 2020년 1848억원에서 2021년 3402억원, 2022년 4402억원, 2023년 5450억원, 2024년 6603억원으로 매년 늘고 있어 5년 새 257%나 폭증했다. 올해는 지난 8월까지 선불금 4544억원이 들어와 지난해 수준을 넘어설 것으로 예상된다. 고객이 미사용한 선불충전금 역시 올해 8월 기준 4014억원으로 2020년 말 1801억원 대비 약 123% 늘었다.

문제는 이 같은 막대한 선불충전금이 금융당국의 관리망에서 벗어나 있다는 것이다.

선불충전금 약 40% 비은행권 상품에 투자

스타벅스 카드(선불충전금)는 자사 매장에서만 사용할 수 있는 폐쇄형 구조라 범용성이 없어 전자금융거래법상 '선불전자지급수단'에 해당하지 않는다. 스타벅스는 2020년 이후 고객으로부터 받은 선불충전금을 예금과 신탁 등 현금성 자산으로 운용해 408억원가량의 이자 수익을 거둔 것으로 나타났다. 이 가운데 약 60.5%(1조826억 원)는 은행 예금에, 나머지 39.5%(7073억 원)는 단기자금신탁·특정금전신탁 등 비은행권 상품에 투자했다.

스타벅스는 '원리금이 보장되는 단기자금신탁 등 안정적 상품에 투자해왔다'는 취지로 해명해왔지만, 신탁 상품이 운용기관의 신용위험에 노출될 수 있다는 점 등을 고려할 때 고객 자금 보호 측면에 한계가 있다는 지적이 나온다.

강민국 의원은 "선불충전금을 마치 자기 쌈짓돈인 듯 굴려 400억원 이상 수입을 올리는데도 전자금융거래법상 선불전자지급수단에 해당하지 않아 금감원의 감독·검사를 받지 않는다는 것은 소비자 자산을 방치하는 것"이라고 지적했다. 스타벅스코리아 관계자는 "운용상 문제점이 있다는 지적을 받아들여 개선해보려고 한다"면서 "비은행권 투자를 하지 않는 방향으로 의사 결정을 하게 될 것"이라고 말했다.





