송미령 장관, "논콩·가루쌀 생산 속도 조절…내년 치킨벨트 선정"

박재현기자

입력2025.10.19 14:29

19일 KBS 일요진단 출연

송미령 농림축산식품부 장관이 19일 과잉 생산 우려가 있는 논콩, 가루쌀에 대해 생산 속도를 조절하겠고 밝혔다.

송미령 농림축산식품부 장관이 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 성장전략TF 겸 산업경쟁력강화 관계장관회의에 참석, 발언하고 있다. 2025.9.10 조용준 기자

송미령 농림축산식품부 장관이 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 성장전략TF 겸 산업경쟁력강화 관계장관회의에 참석, 발언하고 있다. 2025.9.10 조용준 기자

송 장관은 이날 KBS '일요진단' 프로그램에 출연해 콩 재고량이 급증했다는 지적에 대해 "소비처를 충분히 확보하지 못한 상태에서 생산량이 급격하게 늘어나면 가격이 하락할 우려가 있다"며 "늘어나는 속도를 조절하자는 논의를 진행 중"이라고 밝혔다.


그는 "수입콩과 국산콩의 가격 차이를 줄이면서 국산콩을 많이 소비할 수 있게 해야 한다"며 "식품회사에서 우리콩을 써서 두부도 만들고 프리미엄 시장을 만들 수 있도록 유도할 것"이라고 말했다.

가루쌀과 관련해서는 "전 정부에서 목표치가 과다해 작년에 약간 줄였다"며 "베이커리 신제품을 계속 만들고 있는데 소비 촉진 노력을 하면서 생산 속도를 조절할 필요가 있다"고 덧붙였다.


농산물 유통 구조 문제로 도매시장 법인과 대형 유통업체의 배만 불린다는 비판이 국정감사에서 나온 데 대해서는 "도매시장 수수료를 낮추는 등 유통 효율화를 추진하겠다"며 "생산 기반도 안정시키겠다"고 말했다.


내년 중 '치킨벨트'를 선정하고 치킨 산업과 농촌관광을 결합하는 사업을 추진하겠다는 구상도 내놨다. 송 장관은 "다양한 치킨을 지역에서 관광거점과 연계해 사업화한다면 새로운 (외국인) 관광거점이 생기고 농촌을 활성화하는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
