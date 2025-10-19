美 실리콘밸리 '테크 포럼'…노태문 "AI 컴퍼니 도약"

삼성전자, 실리콘밸리에서 테크 포럼 개최

글로벌 기술 인재들 모아 '미래 비전' 공유

삼성전자가 글로벌 기술 인재들을 불러 최신 기술 트렌드를 논의했다.

삼성전자는 지난 17일(현지시간) 미국 실리콘밸리에서 주요 사업 방향 및 연구 분야를 소개하고 최신 기술 트렌드를 논의하는 '2025 테크 포럼'을 개최했다고 19일 밝혔다. 올해로 7회째를 맞았으며 이번 행사는 실리콘밸리 마운틴뷰에 위치한 삼성 리서치 아메리카(SRA)에서 진행됐다.

노태문 삼성전자 DX부문장 직무대행 사장이 17일(현지시간) 미국 실리콘밸리에서 열린 '2025 테크 포럼'에서 환영사를 하고 있다. 삼성전자 AD 원본보기 아이콘

포럼에는 글로벌 기업의 리더급 개발자와 삼성전자 주요 경영진 등 80여명이 참석했다. 삼성에선 노태문 DX부문장 직무대행(사장), 용석우 영상디스플레이사업부장(사장), 전경훈 DX부문 최고기술책임자(CTO) 겸 삼성리서치장(사장), 이원진 글로벌 마케팅실장(사장) 등이 포함됐다.

주제는 '일상 환경 속에서 자연스럽게 녹아드는 앰비언트 AI'로, 각 사업부 임원들이 삼성전자의 인공지능(AI) 비전과 사업 전략을 공유·토론하는 시간을 가졌다. 김대현 삼성리서치 AI센터장(부사장)은 '자율적 목표 수행을 위한 인공지능(Agentic AI)'을 주제로 기조 발표를 진행했다.

노태문 사장은 "AI를 가장 잘 활용하고 AI로 일하며 성장하는 'AI 드리븐 컴퍼니'로 도약하겠다"며 "새로운 성장 동력을 빠르고 과감하게 발굴해 지속 가능한 사업 구조로 전환하겠다"고 밝혔다. 이어 "도전과 혁신의 DNA를 바탕으로 실패를 두려워하지 않는 조직 문화를 이어가겠다"고 했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



