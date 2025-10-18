19일 전국 흐리다 오후부터 맑아져…찬 공기 유입에 쌀쌀한 날씨

동해안, 제주엔 비

31일 서울 인왕산에서 바라본 하늘에 구름이 잔뜩 끼어 있다. 기상청은 전국이 가끔 구름많다가 오후부터 차차 흐려져 밤부터 수도권 등에서 비가 내리기 시작해 전국으로 확대될 것으로 예보했다.

일요일인 19일은 전국이 대체로 흐리다가 오후부터 점차 맑아질 전망이다.

기상청에 따르면 강원 영동과 제주도는 하루 종일 흐린 날씨가 이어지겠으며, 그 밖의 지역은 구름이 많다가 오후 들어 차차 갤 것으로 보인다.

아침 기온은 10∼17도, 낮 최고기온은 17∼23도로 예보됐다. 다만 오후부터 북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 기온이 급격히 떨어지고, 바람도 강하게 불어 체감온도는 더 낮아 쌀쌀할 것으로 예상된다.

비는 경북 동해안과 북동 산지에서 새벽에, 강원 영동은 오전에, 제주도는 아침부터 늦은 오후 사이에 내리겠다. 강원 영서, 충북 북부, 경북 내륙(북동 산지 제외), 경기 동부는 새벽까지 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어질 수 있다.

18일부터 19일까지 예상 강수량은 강원 영동과 제주도 5∼20㎜, 경북 동해안과 북동 산지 5∼10㎜다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음' 수준을 유지하겠으며, 바다의 물결은 동해 앞바다 1.0∼3.5m, 서해 1.0∼3.0m, 남해 0.5∼2.5m로 일겠다. 먼바다는 동해·서해 1.5∼3.5m, 남해 1.0∼3.5m 높이의 파고가 예상된다.





강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



