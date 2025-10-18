본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

신상진 시장 "반려동물과 함께 더 큰 행복 누리는 반려문화 조성"

이종구기자

입력2025.10.18 18:11

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신상진 성남시장, '반려동물 페스티벌' 찾아 시민들과 소통

신상진 성남시장은 18일 오후 성남시청 광장에서 열린 '2025 반려동물 페스티벌'에 참석해 축제를 찾은 시민들과 소통했다.

신상진 성남시장이 18일 성남시청 광장에서 열린 '2025 반려동물 페스티벌' 행사장에서 인사말을 전하고 있다. 성남시 제공

신상진 성남시장이 18일 성남시청 광장에서 열린 '2025 반려동물 페스티벌' 행사장에서 인사말을 전하고 있다. 성남시 제공

AD
원본보기 아이콘

신 시장은 축사에서 "반려동물은 이제 단순한 애완동물을 넘어 가족이자 삶의 소중한 동반자가 되었다"며 "성남시는 시민과 반려동물이 함께 행복한 도시를 만들기 위해 다양한 정책을 추진하고 있다"고 말했다.


신 시장은 성남시의 주요 반려동물 정책 성과로 ▲율동공원 오토캠핑장 내 반려동물 동반 캠핑장 조성 ▲시립동물병원 개원으로 의료 접근성 향상 ▲반려동물 전용 놀이터 운영을 통한 소통 공간 확대 등을 소개했다.

이어 "앞으로도 시민과 반려동물이 함께 행복한 일상을 만들어가는 성숙한 반려문화 도시 성남을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

신상진 성남시장이 18일 '2025 반려동물 페스티벌'에서 시민의 반려견과 인사를 나누고 있다. 성남시 제공

신상진 성남시장이 18일 '2025 반려동물 페스티벌'에서 시민의 반려견과 인사를 나누고 있다. 성남시 제공

원본보기 아이콘

'청소년과 함께하는 반려동물 페스타-준비된 만남, 따뜻한 동행'을 주제로 열린 이날 행사는 교육존과 체험존으로 구성돼 시민들에게 올바른 반려문화를 전파했다. 특히 청소년들의 축하공연이 펼쳐져 축제 분위기를 한층 고조시켰다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"금보다 낫다" 엄청난 인기에 동났다…당분간 사기 힘들다는 '실버바' "금보다 낫다" 엄청난 인기에 동났다…당분간 사기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

꽈배기 4% 오를 동안 베이글·소금빵은 40% 이상 급등…3년의 가격 변동

"라부부 대신"…10명 중 8명 "연말에도 '듀프' 구매"

"한국 화장품 공짜래" 日 여성들 무료 자판기로 '우르르'

"월급 200 고졸 주제에 감히"…신혼여행 간 신부, 숙박업소 직원에 막말

"절대 못 잡죠" 조롱글까지…인천 고교 폭발물 협박범 추적 난항

"금보다 낫다" 엄청난 인기에 동났다당분간 사기 힘들다는 '실버바'

홍라희·이부진·이서현, 삼성전자 주식 1조7000억원 매각

새로운 이슈 보기