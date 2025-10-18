본문 바로가기
장동혁, 서울구치소서 尹 면회…"좌파 정권과 싸워야"

세종=강나훔기자

입력2025.10.18 17:48

"성경과 기도로 버티고 있어"

장동혁 국민의힘 대표가 17일 서울구치소를 방문해 윤석열 전 대통령을 약 10분간 면회했다.


장 대표는 18일 자신의 페이스북을 통해 "어제 오전 윤석열 대통령님을 만나 뵙고 왔다"며 "힘든 상황 속에서도 성경 말씀과 기도로 굳건히 버티고 계셨다"고 전했다.

그는 이어 "이제 우리도 하나로 뭉쳐 싸워야 한다"며 "좌파 정권으로 흔들리는 자유대한민국을 지키고 국민의 평안을 되찾기 위해 함께 나서자"고 했다.


이번 면회는 일반 면회 절차로 진행됐으며, 김민수 최고위원이 동행했다. 두 사람은 이날 오전 11시 10분부터 약 10분 동안 윤 전 대통령과 대화를 나눈 것으로 알려졌다.


장 대표는 당대표 경선 당시 "당선되면 적절한 시점에 윤 전 대통령을 찾아뵙겠다"고 공약한 바 있다. 그는 앞서 특별면회를 신청했지만, 구치소 측이 특검 조사 일정 등을 이유로 불허하면서 무산된 바 있다. 이번 면회는 윤 전 대통령이 장 대표와 김 최고위원의 일반 면회를 허용하면서 성사됐다.




강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
