본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

[포토]돌봄청년 지원 후원금 전달

호남취재본부 신동호기자

입력2025.10.18 15:12

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토]돌봄청년 지원 후원금 전달
AD
원본보기 아이콘

광주 서구는 18일 영산강변 일원 제10회 광주서창억새축제 주무대에서 대한전문건설협회 광주광역시회(회장 박병철)로부터 돌봄청년을 위한 후원금 2,500만원을 전달 받았다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"라부부 대신 샀어요"…요즘 청년들이 열광한다는 '듀프'[세계는Z금] "라부부 대신 샀어요"…요즘 청년들이 열광한다는 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

꽈배기 4% 오를 동안 베이글·소금빵은 40% 이상 급등…3년의 가격 변동

"라부부 대신"…10명 중 8명 "연말에도 '듀프' 구매"

"한국 화장품 공짜래" 日 여성들 무료 자판기로 '우르르'

"월급 200 고졸 주제에 감히"…신혼여행 간 신부, 숙박업소 직원에 막말

"절대 못 잡죠" 조롱글까지…인천 고교 폭발물 협박범 추적 난항

"금보다 낫다" 엄청난 인기에 동났다…당분간 사기 힘들다는 '실버바'

홍라희·이부진·이서현, 삼성전자 주식 1조7000억원 매각

새로운 이슈 보기