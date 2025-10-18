[포토]돌봄청년 지원 후원금 전달

광주 서구는 18일 영산강변 일원 제10회 광주서창억새축제 주무대에서 대한전문건설협회 광주광역시회(회장 박병철)로부터 돌봄청년을 위한 후원금 2,500만원을 전달 받았다.





