광주 서구는 18일 영산강변 일원 제10회 광주서창억새축제 주무대에서 대한전문건설협회 광주광역시회(회장 박병철)로부터 돌봄청년을 위한 후원금 2,500만원을 전달 받았다.
호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"라부부 대신 샀어요"…요즘 청년들이 열광한다는 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토]돌봄청년 지원 후원금 전달
2025년 10월 18일(토)
광주 서구는 18일 영산강변 일원 제10회 광주서창억새축제 주무대에서 대한전문건설협회 광주광역시회(회장 박병철)로부터 돌봄청년을 위한 후원금 2,500만원을 전달 받았다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
서울에선 상상도 못 할 일…하루에 휴대폰 220개씩 사라진다는 '이 도시'
"아저씨! 뭐 하시는 거예요?" 직원 단속에도…오늘도 탑골공원 향하는 노인들[르포]
"이게 공짜라니 너무 좋아" 너도 나도 '띡띡' 열광한 日 '무료 자판기'
前야구 국대 조용훈, 아파트서 추락사…유튜브 시청자가 신고
[속보]경북 울진군서 경비행기 불시착…2명 부상
꽈배기 4% 오를 동안 베이글·소금빵은 40% 이상 급등…3년의 가격 변동
"라부부 대신"…10명 중 8명 "연말에도 '듀프' 구매"
"한국 화장품 공짜래" 日 여성들 무료 자판기로 '우르르'
"월급 200 고졸 주제에 감히"…신혼여행 간 신부, 숙박업소 직원에 막말
"절대 못 잡죠" 조롱글까지…인천 고교 폭발물 협박범 추적 난항
"금보다 낫다" 엄청난 인기에 동났다…당분간 사기 힘들다는 '실버바'